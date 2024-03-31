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Posted 31 марта, 08:57

Published 31 марта, 08:57

Modified 9 сентября, 21:04

Updated 9 сентября, 21:04

Как вернуть товар и в течение какого срока это можно сделать

Как вернуть товар и в течение какого срока это можно сделать

31 марта 2024, 08:57
Фото: 1MI
Как вернуть товар и в течение какого срока это можно сделать
Покупатели всегда могут вернуть товар, если их не устроило качество или были найдены дефекты. Как это сделать и в течение какого времени можно получить деньги, в материале Newia.

Как вернуть товар

У вас есть возможность обменять качественный товар в магазине, если он не устраивает вас по различным причинам, в том числе форме, размеру или комплектации.

Товар должен оставаться целым и иметь фабричные ярлыки, поскольку после возврата он может быть перепродан другому покупателю. Поэтому важно открывать товар осторожно, не удаляя ярлыки и бирки. Однако в законе нет прямого указания относительно упаковки, поэтому товар можно вернуть даже при ее повреждении.

Например, если вы приобрели свитер в подарок для матери, но выяснилось, что она уже купила себе такой же, вы можете запросить обмен товара на такой же, например, свитер того же фасона, но различного цвета.

В течение какого времени можно вернуть товар

Срок для обмена качественного товара составляет 14 дней, день покупки сюда не входит. Например, если товар купили 1 апреля, его можно вернуть до 15 числа.

Как вернуть одежду

Если речь идет о непродовольственном товаре, даже если у него нормальное качество, возврат в магазин возможен при соблюдении определенных условий. Товар должен быть приобретен не более чем 14 дней назад, хотя продавец может установить более продолжительный срок для возврата в документах на товар.

Все фабричные ярлыки должны быть сохранены, и у покупателя должен быть чек (хотя в некоторых случаях возврат может быть осуществлен и без чека). Обмен товара может быть невозможен, если аналогичный товар отсутствует. При возврате качественного товара из-за несоответствия цвета, размера или фасона все бирки нужно оставить на товаре.

Фото: 1MI

Если покупатель уже носил одежду и она была повреждена, товар можно обменять или вернуть как некачественный, даже без наличия фабричных ярлыков. Важно, чтобы требование по поводу недостатков товара было предъявлено в течение двух лет, если продавец или производитель не указали иной срок использования изделия по назначению.

Как вернуть технику

Чтобы вернуть покупку, потребителю нужно сначала обратиться в магазин, где был приобретен товар. Затем необходимо заполнить заявление о возврате, предоставленное продавцом, и приложить к нему чек, сделав копию для себя.

Если чек отсутствует, потребителю рекомендуется найти другие доказательства приобретения товара в конкретном магазине, такие как упаковка с штрих-кодом или заполненный гарантийный талон. После этого следует вернуть приобретенную бытовую технику продавцу.

Как вернуть продукты

Можно вернуть в торговую точку следующие товары:

  • Испорченные продукты;
  • Товары, где информация на упаковке не соответствует содержанию (например, в упаковке гречки обнаружен рис);
  • Присутствие посторонних элементов.

При возврате таких продовольственных товаров вы имеете следующие права:

  • Поменять на такие же товары, но уже надлежащего качества;
  • Получить полный возврат средств;
  • Получить частичный возврат средств и оставить продукты у себя.

Какие товары нельзя вернуть

Список товаров, которые нельзя вернуть или обменять:

  1. Медпрепараты, инструменты и устройства, а также товары для ухода за детьми.

  2. Предметы личной гигиены, такие как зубные щетки, расчески.

  3. Парфюмерия и косметика.

  4. Ткани различных видов.

  5. Белье, носки и другие трикотажные изделия.

  6. Посуда.

  7. Товары для бытовой химии.

  8. Мебельные комплекты и гарнитуры.

Причины возврата товаров

Существует множество причин, по которым покупатель может захотеть вернуть товар:

  1. Неудовлетворительное качество товара.
  2. Не соответствие товара ожиданиям или описанию.
  3. Повреждения или дефекты, обнаруженные при получении товара.
  4. Ошибка в заказе или неверное количество товара.
  5. Неправильный размер, цвет или модель (особенно для одежды и обуви).
  6. Потребность в обмене товара на другой, более подходящий.
  7. Неудовлетворительное качество обслуживания или услуги, связанной с товаром.
  8. Изменение обстоятельств или ситуации, которые делают товар ненужным или невозможным для использования.
  9. Покупка товара по ошибке или случайно.

Это лишь некоторые из причин, и каждая ситуация может иметь свои уникальные обстоятельства, требующие возврата товара.

Фото: 1MI

Если продавец отказывается забирать товар, существует несколько действий, которые можно предпринять:

  1. Обратитесь к руководству магазина: поговорите с менеджером или другим ответственным лицом. Иногда проблема может быть решена на месте.

  2. Напишите жалобу или запрос: если руководство магазина не решило проблему, подайте письменное заявление или жалобу через контактные данные магазина или их сайт.

  3. Обратитесь к потребительской организации: если все вышеперечисленное не привело к результату, вы можете обратиться в специализированную организацию по защите прав потребителей в вашем регионе. Они могут предоставить вам юридическую поддержку и рекомендации о дальнейших действиях.

  4. Подайте жалобу в соответствующие органы: в случае серьезных нарушений со стороны продавца или невыполнения законных обязательств, вы можете обратиться в правоохранительные органы или органы государственного контроля, чтобы заявить о вашей проблеме.

Важно действовать в соответствии с законодательством вашей страны и внимательно следить за сроками и процедурами, предусмотренными для таких случаев.

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#Илья Протвинов#Общество#Вернуть товар#Срок возврата#Закон о защите прав потребителей#Обмен товара#Повреждение упаковки
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