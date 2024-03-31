Как вернуть товар и в течение какого срока это можно сделать

Если покупатель уже носил одежду и она была повреждена, товар можно обменять или вернуть как некачественный, даже без наличия фабричных ярлыков. Важно, чтобы требование по поводу недостатков товара было предъявлено в течение двух лет, если продавец или производитель не указали иной срок использования изделия по назначению.