Игрушки для животных: как выбрать развлечения для кошек и собак

Мячи являются классическими игрушками для собак. Они могут быть разного размера и текстуры, идеально подходят для игры в подбрасывание и преследование.

Жевательные игрушки помогают собакам удовлетворить естественное желание жевать и помогают им поддерживать здоровые зубы и десны. Эти игрушки могут быть изготовлены из прочных материалов, таких как резина или нейлон.

Интерактивные игрушки стимулируют умственные способности собак и помогают им провести время с пользой. Например, это могут быть игрушки-головоломки, в которых собака должна вытащить лакомство или игрушку, используя свои навыки.

Многие собаки любят играть с мягкими и плюшевыми игрушками, которые имитируют добычу. Они могут носить их в зубах, играть с ними и использовать в качестве снаряжения для забавных игр.

Существуют специальные игрушки, предназначенные для использования во время тренировок с собакой. Это могут быть игрушки на веревке, которые помогают обучать командам «вытягивать» или «подтягивать».