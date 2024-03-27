Самый опасный клещ — эффективное средство для защиты собак от паразита

Posted 27 марта, 13:52
Published 27 марта, 13:52
Modified 9 сентября, 20:55
Updated 9 сентября, 20:55
Пироплазмоз, также известный как бабезиоз, является сезонным заболеванием у собак, которое передается через клещей рода Babesia. Это серьезное заболевание, требующее незамедлительного вмешательства ветеринарного врача, и домашнее лечение обычно неэффективно.
Пироплазмоз — это заболевание, вызванное одноклеточным паразитом Piroplasma canis, который проникает в эритроциты и размножается, приводя к их разрушению.
В последние годы зона распространения пироплазмоза расширилась. Вспышки этого протозойного гемолитического заболевания наблюдаются даже в регионах с холодным климатом. Поэтому защита от клещей и бабезиоза необходима для собак с начала оттепелей до начала заморозков, поскольку иксоды активны только в теплое время года.
Важно заметить, что клещи бабезиоз могут укусить собаку в городских парках, не только на природе или в сельских районах, как было могли думать. Они не сидят на деревьях и не «прыгают» с них на человека или животное. Клещи скрываются в густой траве или кустарниках, а также активно передвигаются по вытоптанной траве или передвигаются с помощью воздушных потоков (с ветром).
Собаки всех пород и возрастов подвержены бабезиозу. Даже маленькие питомцы, которые перемещаются только на руках хозяев и предпочитают использовать кошачий лоток вместо прогулок, могут стать жертвами нападения клеща.
Иксоды легко передвигаются на одежде человека. Поэтому после прогулок за городом в период активности клещей следует тщательно проверять себя и свою одежду на наличие опасных насекомых.
После укуса клеща собака может проявить вялость, слабость в задних лапах, рвота, повышение температуры, изменение цвета мочи и слизистых. Если у питомца появятся подобные симптомы, необходимо незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику.
Единственный способ предотвратить заболевание это избежать укуса клеща. Иксодовые клещи способны переносить боррелиоз (болезнь Лайма), однако иммунитет против бабезиоза не развивается после перенесенного заболевания. На данный момент не существует вакцины от пироплазмоза для собак.
Наилучшим способом защиты животного от клеща является регулярная обработка шерсти животного распыляющимся защитным репеллентом.
Перед использованием необходимо взболтать баллон и нанести препарат на животное с расстояния 20 см. Важно обработать ушные раковины, грудь, шею, туловище, ноги и хвост, следуя указанной последовательности. Не допускайте попадания препарата в глаза, рот и нос! При обработке собак и кошек с длинной шерстью, препарат следует наносить «против шерсти», на кожу и основание волоса.
Если у вас есть беременная собака, очень важно внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату и убедиться, разрешено ли его использование в данном случае. Не все средства подходят для беременных собак.
Если в доме присутствует кошка, стоит избегать использования средств, содержащих перметрин. Этот компонент может быть опасным для кошек, поэтому необходимо выбирать безопасные альтернативы.
Ошейник для собак имеет особое действующее вещество, которое при контакте с кожей животного потихоньку распространяется на все тело собаки. У собак с пышной шерстью возникают трудности при использовании ошейника, так как он трудно прилегает к коже, что затрудняет равномерное распределение препарата.
Кроме того, ошейник следует носить постоянно, так как если вы надеваете его только на улице, а снимаете дома, ваша собака не получит достаточной защиты. Важно помнить, что ошейник выделяет препарат в течение всего срока использования.
Если вы спите с собакой в одной постели, обнимаете ее или часто контактируете с ее шеей, то сами постоянно подвергаетесь воздействию активных веществ ошейника.
Особенно опасно использование ошейников в семьях с детьми. Ребенок может обнять собаку и потом облизать руки, что приведет к передаче яда из ошейника в организм ребенка. Некоторые ошейники даже предупреждают в инструкции о недопустимости контакта с детьми.
Еще стоит помнить, что у некоторых собак может быть аллергия на ошейники, поэтому необходимо быть внимательными при выборе способа защиты.
Капли для защиты от блох и клещей являются удобным, надежным и безопасным средством как для собак, так и для людей, включая детей. Основной механизм действия капель заключается в их впитывании в кожу после нанесения, а затем равномерном распределении по жировому слою в течение 2-3 дней.
Капли аккумулируются в подкожно-жировом слое, что позволяет длительное время обезопасить собаку от блох и клещей. Когда насекомые покусывают собаку, препарат в каплях уничтожает их.
Также можно предварительно вакцинировать собаку для защиты от бабезиоза, однако вакцины не предотвращают укусы и инфицирование, а лишь могут помочь развить иммунитет. Если используется вакцинация, важно перед прививкой избежать контакта с клещами, чтобы животное не получило двойную дозу заражения.
А еще стоит знать — если удалить найденного клеща в самые первые часы, то шансы заразиться пироплазмозом будут самыми низкими.
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