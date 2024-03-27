Самый опасный клещ — эффективное средство для защиты собак от паразита

Важно заметить, что клещи бабезиоз могут укусить собаку в городских парках, не только на природе или в сельских районах, как было могли думать. Они не сидят на деревьях и не «прыгают» с них на человека или животное. Клещи скрываются в густой траве или кустарниках, а также активно передвигаются по вытоптанной траве или передвигаются с помощью воздушных потоков (с ветром).