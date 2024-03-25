Самые опасные болезни, которыми мы можем заразиться от своей собаки

Posted 25 марта, 10:00
Published 25 марта, 10:00
Modified 9 сентября, 20:43
Updated 9 сентября, 20:43
Из этой статьи вы узнаете о 6 опасных болезнях, которыми владельцы собак могут заразиться от своих четвероногих любимцев.
Наиболее известная и смертельно опасная инфекционная болезнь, которой человек может заразиться от собаки, это бешенство. Вирус передается через слюну зараженного животного и при попадании в кровь пострадавшего при укусе начинает развиваться уже в человеческом организме. Без оперативного обращения за медицинской помощью заражение бешенством в 99,9% случаев заканчивается гибелью больного.
Эта болезнь для жизни не опасна, но она очень заразна, а ее симптомы крайне неприятны. Научное название стригущего лишая — дерматомикоз. Он представляет собой глубокое поражение кожи, вызванное грибком, у людей заболевание проявляется в виде красных круговых пятен на теле и сильного зуда. Заразиться лишаем от собаки можно при тесном контакте с больным животным.
Токсоплазмоз — это заболевание, вызываемое внутриклеточным паразитом токсоплазмой. Заражение происходит при употреблении сырого мяса или контактировании с больными собаками или кошками. В легкой форме болезнь у людей почти никак не проявляется, а в тяжелой могут наблюдаться высокая температура и симптомы поражения внутренних органов. Особенно опасен токсоплазмоз для беременных, так как он способен нанести серьезный вред их еще нерожденным детям.
Лептоспироз еще называют «собачьим тифом», так как, несмотря на то, что им могут болеть все млекопитающие, собаки особенно восприимчивы к этой инфекции. Животное может заразиться во время купания в прудах или других водоемах, а потом передать болезнь своему владельцу при контакте последнего со слюной или мочой больного питомца. У людей заболевание характеризуется подъемом температуры, увеличением селезенки и печени, болями в мышцах, проблемами с сердцем и кровью.
Туберкулезом болеют не только люди, но и собаки, которые заражаются, съев мясо больного животного или от других собак. Заболевший пес способен передать эту инфекционную болезнь своему владельцу воздушно-капельным путем.
А эта заразная болезнь собак вызывается ленточными червями Echinococcus, которые поражают не только внутренние органы, но и кости. Больной питомец может заразить своего хозяина, если тот не соблюдает правила личной гигиены.
Чтобы не подхватить какую-нибудь болезнь от четвероногого любимца, владелец должен ежегодно прививать животное, а также показывать его ветеринару для профилактического осмотра и при первых признаках заболевания (при появлении рвоты, диареи, кашля, кожных высыпаний и других симптомов). Кроме того, после общения и игр с собакой, а также уборки за ней необходимо тщательно мыть руки.
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