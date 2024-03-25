Самые опасные болезни, которыми мы можем заразиться от своей собаки

Лептоспироз еще называют «собачьим тифом», так как, несмотря на то, что им могут болеть все млекопитающие, собаки особенно восприимчивы к этой инфекции. Животное может заразиться во время купания в прудах или других водоемах, а потом передать болезнь своему владельцу при контакте последнего со слюной или мочой больного питомца. У людей заболевание характеризуется подъемом температуры, увеличением селезенки и печени, болями в мышцах, проблемами с сердцем и кровью.