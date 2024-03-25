Какой выбрать мощный отпугиватель собак. Советы опытных экспертов

Для сохранения равновесия может помочь поддержка. Если поблизости есть мусорный бак, дерево или забор, используйте их как опору. Важно не упасть, не повернуть спиной и не убежать. Главное — показать, что вы готовы отразить атаку. В это время лучше смотреть в сторону, но следить за собакой. «Важно сохранить спокойствие. Руки за спиной, ноги вместе — так вы становитесь менее уязвимой целью для укусов. Обычно собаки атакуют выступающие части тела, такие как руки.