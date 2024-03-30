12 лучших кухонных трендов 2024 года

Posted 30 марта, 05:36
Published 30 марта, 05:36
Modified 9 сентября, 21:03
Updated 9 сентября, 21:03
Один из самых простых способов изменить кухню — это изменить цвет шкафов. Вы можете покрасить уже существующие шкафчики, если ищете бюджетный ремонт. Поскольку модули занимают много визуального пространства на кухне, выбирайте цвет, который вам понравится.
Белые кухни становятся все менее популярными. Но если вы хотите сохранить шкафы светлых тонов, выбирайте нежно-бежевый.
Если вы ищете эффектный цвет, то шкафчики как черного, так и зеленого цвета будут очень популярны. Эти два цвета в дизайне были актуальны в последние несколько лет, и теперь добрались и до кухни.
Шкафы из дерева средних и темных тонов становятся все более популярными. Сочетайте их с кремовыми тонами и деревянными балками, чтобы создать ощущение органичности на кухне.
Мы видим много эффектной задней панели из мрамора с прожилками. Самой популярной цветовой гаммой будет белая с темными прожилками, но черные мраморные плиты также будут очень популярны.
Они довольно дорогие, но если вы хотите воспроизвести этот образ в рамках бюджета, возьмите набор эпоксидной смолы и попробуйте создать мраморную столешницу своими руками.
Одна из крупнейших тенденций в дизайне кухни, которая захватила внимание за последние 7 лет и надолго сохранится, это большой кухонный остров. Они так популярны, потому что они превращают кухню в пространство, предназначенное не только для приготовления пищи. Это также место для приема пищи и развлечений, центральное место на кухне.
Деревянные полки стали одним из последних кухонных трендов последних лет. Заменив даже 1 верхний шкаф открытой полкой, вы можете сделать пространство намного светлее и просторнее.
Деревянные полки по-прежнему будут популярны, но в 2024 году мы также увидим мраморные стеллажи. Вы также можете придать интересности полкам с помощью латунных направляющих. Именно эти мелкие детали делают.
Если вы хотите обновить заднюю панель, но вам не нравится панель с мраморными прожилками, выбирайте плитку органической формы. Популярный выбор — плитка zellige. Более мягкие формы действительно хороши на кухне, где много углов, например, у шкафов, островка и бытовой техники.
Если у вас современная кухня, выбирайте дверцы кухонных шкафов с плоской панелью.
Стеклянные двери или дверцы также очень популярны, особенно с несколькими предметами декора и подсветкой. Витрина на стойке с красиво расставленной посудой.
Благодаря тому, что кухня имеет визуальную чистоту и свободу от ряда бытовой техники, она придает дому более роскошный вид. Если вы хотите добиться такого внешнего вида, вам необходимо приобрести панельную бытовую технику или обратитесь к производителю шкафов, чтобы они могли изготовить шкафы на заказ.
Чтобы уменьшить беспорядок на столешнице, добавьте станцию для приготовления пищи. Это дверца шкафа, которая закрывает мелкую бытовую технику, такую как блендер, кофемашина, тостер и т. д. Это выглядит намного чище, и вы даже можете дополнить его дверью другого стиля.
Помните, когда мы прятали вытяжку в шкафчике над плитой? Простой способ соответствовать современным тенденциям — убрать шкафчик и добавить уникальный дизайн вытяжки. Существует множество различных форм. Убедитесь, что форма шкафов соответствует стилю.
Гораздо лучше смотрится деревянный пол одного цвета, устеленный по всему дом и ведущему в кухню. Это придает гораздо более целостный вид.
Полированная латунь и никель будут действительно популярны в дизайне кухонь. Они придают приятный блеск там, где кухня была бы быть унылой. Не бойтесь также сочетать металлы, например, смеситель из полированного никеля и латунную фурнитуру. Классические формы смесителей также будут очень популярны. Современные формы останутся основным продуктом.
Еще один способ добавить больше металла на кухню — использовать латунную рейку на плавающей полке. Это маленькая деталь, которая выглядит действительно возвышенно.
Хотя в центре внимания кухни находятся шкафы и остров, не стоит упускать из виду дизайн окон и дверей. Двери и решетки черного цвета придают помещению красивый вид высокого класса.
На кухнях обычно устанавливают массивные островки, состоящие из шкафов. Однако на маленькой кухне выбирайте деревянный стол с красиво оформленными ножками. Он будет служить сервировочным столом и столом для приготовления пищи.
Придать кухне индивидуальности может быть непросто! Один из способов — установить открытые полки для ваших любимых предметов, таких как тарелки, разделочные доски или кулинарные книги. Вы также можете разместить специи на кухне с помощью шкафчика для специй.
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