12 лучших кухонных трендов 2024 года

Одна из крупнейших тенденций в дизайне кухни, которая захватила внимание за последние 7 лет и надолго сохранится, это большой кухонный остров. Они так популярны, потому что они превращают кухню в пространство, предназначенное не только для приготовления пищи. Это также место для приема пищи и развлечений, центральное место на кухне.