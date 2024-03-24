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Posted 24 марта, 16:09

Published 24 марта, 16:09

Modified 9 сентября, 20:41

Updated 9 сентября, 20:41

7 быстрых и простых идей весеннего обновления дома

24 марта 2024, 16:09

Дизайнеры рассказали, как сделать интерьер своего дома легким и весенним

Идеи обновления зимнего интерьера на легкий и весенний дизайн. Решения, которые требуют минимального бюджета и немного творчества

Смена сезонов, как правило, оказывает на людей большое влияние. В то время, когда наступает весна, не терпится открыть окна и впустить в свой дом свежего воздуха. Неудивительно, что каждый человек чувствует приход весны и ожидает сезонных изменений — в себе, своих отношениях, рутине и даже в доме.

Мы расскажем Вам о быстрых и простых решений для весенней смены обстановки, которые придадут вашему дому сезонное оживление. Некоторые идеи требуют минимального бюджета, а другие — немного творчества. Попробуйте одну или две из них!

1. Поменяйте текстиль

Замена одного-двух текстильных изделий поможет изменить ситуацию с наступлением весны, как с точки зрения визуальных изменений, так и повышения комфорта. Более легкие ткани, такие как лен и хлопок, станут вашими друзьями весной и летом: предложений.:

  • Замените декоративные подушки из более тяжелых тканей (бархат, шерсть) на подушки из более легких, таких как, лен или хлопок.
  • Замените плотные шторы на легкую органзу
  • Накройте диван или кресло льняным покрывалом
  • Замените тяжелое пуховое одеяло на более легкое или стеганое

2. Добавьте растения

Весна знаменует начало вегетационного периода для комнатных растений, поэтому это также идеальное время для того, чтобы добавить в свой дом еще один или нескольких горшков с цветами.

Покупка весной живых комнатных растений является наилучшим временем для их роста и цветенияПокупка весной живых комнатных растений является наилучшим временем для их роста и цветения
Покупка весной живых комнатных растений является наилучшим временем для их роста и цветения. Фото: 1MI

3. Смените свой коврик

Ковер может полностью изменить внешний вид вашей комнаты, но предлагать менять каждый коврик в вашем доме в зависимости от сезона — не самая бюджетная идея. Но есть несколько способов, которыми вы можете использовать:

  • Меняйте ковры местами из комнаты в комнату, примерьте коврик для гостиной в спальне и наоборот.
  • Если у вас в помещении есть ковер с рисунком и вы мечтали о чем-то попроще, весна может стать подходящим временем заменить его универсальным нейтральным вариантом, таким как коврик из сизаля или джута.
  • Подумайте о том, чтобы вообще убрать ковер на предстоящие теплые месяцы. Вы всегда можете вернуть его, если передумаете.

4. Добавьте произведение искусства

Хоть и нет необходимости менять местами все имеющиеся у вас произведения искусства со сменой времен года, не повредит приобрести еще одно новое, которое будет напоминать о весне. Купленное в магазине или изготовленное своими руками, его можно повесить в том месте, где вы часто проходите, таким образом, получив от него максимальное удовольствие.

5. Обновите прихожую

Со сменой времен года меняются и наши сезонные вещи в прихожей. Вешалки для одежды, корзины для шапок и перчаток становятся все менее необходимыми. Вместо этого уберите зимние пальто и аксессуары на хранение, заменив их более легкими куртками, бейсболками и одним-двумя зонтиками на случай неизбежных дождливых дней. Толстый коврик для двери тоже уберите подальше и подумайте о замене его более тонким декоративным вариантом.

6. Добавьте красочный акцент

Зима известна своими мрачными тонами, а весна яркими красками. Подумайте о том, чтобы добавить немного цвета в интерьер, например, купив цветную наволочку, лампу или набор посуды. Букет весенних цветов освежает комнату не хуже предметов декора!

Цветы освежают интерьер, делая его более наряднымЦветы освежают интерьер, делая его более нарядным
Цветы освежают интерьер, делая его более нарядным. Фото: Изображение Midjourney

7. Не покупайте ничего нового

Вместо того, чтобы покупать новый текстиль или предметы декора, попробуйте переставить местами имеющиеся вещи.

  • Перенесите картины из одной комнаты в другую.
  • Возьмите лампу, которая обычно стоит в вашей гостиной и для разнообразия перенесите ее в спальню.
  • Попробуйте разместить стопку книг в новом для вас месте, будь то на другом предмете мебели или на полу с растением поверх них.

Что бы вы ни делали, получайте удовольствие от процесса перестановки. Иногда небольшое изменение в расположении дает обновленный ракурс, который мы искали все это время.

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Интерьер
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