7 быстрых и простых идей весеннего обновления дома

Posted 24 марта, 16:09
Published 24 марта, 16:09
Modified 9 сентября, 20:41
Updated 9 сентября, 20:41
Смена сезонов, как правило, оказывает на людей большое влияние. В то время, когда наступает весна, не терпится открыть окна и впустить в свой дом свежего воздуха. Неудивительно, что каждый человек чувствует приход весны и ожидает сезонных изменений — в себе, своих отношениях, рутине и даже в доме.
Мы расскажем Вам о быстрых и простых решений для весенней смены обстановки, которые придадут вашему дому сезонное оживление. Некоторые идеи требуют минимального бюджета, а другие — немного творчества. Попробуйте одну или две из них!
Замена одного-двух текстильных изделий поможет изменить ситуацию с наступлением весны, как с точки зрения визуальных изменений, так и повышения комфорта. Более легкие ткани, такие как лен и хлопок, станут вашими друзьями весной и летом: предложений.:
Весна знаменует начало вегетационного периода для комнатных растений, поэтому это также идеальное время для того, чтобы добавить в свой дом еще один или нескольких горшков с цветами.
Ковер может полностью изменить внешний вид вашей комнаты, но предлагать менять каждый коврик в вашем доме в зависимости от сезона — не самая бюджетная идея. Но есть несколько способов, которыми вы можете использовать:
Хоть и нет необходимости менять местами все имеющиеся у вас произведения искусства со сменой времен года, не повредит приобрести еще одно новое, которое будет напоминать о весне. Купленное в магазине или изготовленное своими руками, его можно повесить в том месте, где вы часто проходите, таким образом, получив от него максимальное удовольствие.
Со сменой времен года меняются и наши сезонные вещи в прихожей. Вешалки для одежды, корзины для шапок и перчаток становятся все менее необходимыми. Вместо этого уберите зимние пальто и аксессуары на хранение, заменив их более легкими куртками, бейсболками и одним-двумя зонтиками на случай неизбежных дождливых дней. Толстый коврик для двери тоже уберите подальше и подумайте о замене его более тонким декоративным вариантом.
Зима известна своими мрачными тонами, а весна яркими красками. Подумайте о том, чтобы добавить немного цвета в интерьер, например, купив цветную наволочку, лампу или набор посуды. Букет весенних цветов освежает комнату не хуже предметов декора!
Вместо того, чтобы покупать новый текстиль или предметы декора, попробуйте переставить местами имеющиеся вещи.
Что бы вы ни делали, получайте удовольствие от процесса перестановки. Иногда небольшое изменение в расположении дает обновленный ракурс, который мы искали все это время.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14