4 тренда в интерьере прихожей, которые завоевали любовь надолго

Posted 23 марта, 09:17
Published 23 марта, 09:17
Modified 9 сентября, 20:40
Updated 9 сентября, 20:40
Очень важно правильно оформить прихожую. Она не должна быть загроможденной, оставаться просторной и очень функциональной. Однако, при проектировании интерьера прихожим чаще всего достается меньше внимания, потому что в них мы проводим меньше времени, чем в других комнатах.
Тем не менее, прихожая служит не только входом в квартиру, но и местом для хранения большинства вещей. Это помещение можно превратить в практичное пространство со встроенным хранилищем, при этом сделав ее более уютной, чистой и опрятной.
В последние годы при ремонте прихожей люди все чаще придерживаются четырех тенденций, который доказали свою функциональность.
Встроенные шкафы для прихожей обеспечат достаточно места для хранения вещей. Они являются ценным местом для хранения верхней одежды и обуви. Кроме того, добавление полок с корзинами позволит хранить под рукой мелкие предметы, такие как ключи от дома и машины. У каждого члена семьи может быть своя корзина, так они будут более организованными. Это сделает утренний выход из дома менее напряженным, поскольку все необходимое легко найти.
Что касается хранения вещей в прихожей, то раздвижные двери будут лучше, чем распашные, которые заполняют узкие пространства. Если у вас широкая прихожая, вам, возможно, придется выдвигать органайзеры, чтобы максимально использовать глубину.
Современные шкафы-купе для прихожих с высококачественной лакированной отделкой в светлых тонах завоевали особую любовь. Такая мебель позволяет не только иметь достаточное место для хранения одежды, но и раздвигать пространство. Благодаря определенным цветам прихожие будут выглядеть больше.
В идеале выбирайте белый или светло-серый, чтобы пространство выглядело шире. Светлые цвета лучше отражают свет. Если вам нужна мебель темного цвета, вы можете покрасить прихожую в тот же цвет. Это называется насыщением цветом и создает впечатление, что пространство не заканчивается.
Индивидуальный дизайн шкафов для прихожей позволяет установить конструкцию без видимых зазоров между стенами и видимости креплений. Легкий вес и минимальная глубина позволяют устанавливать их в самых труднодоступных местах. Это же касается и высоты шкафов — чем больше охвачено бесполезного пространства, тем больше места для хранения.
У всех разные потребности в хранении, поэтому дизайнеры разрабатывают различные варианты моделей ящиков, полок и вешалок для одежды и обуви. Главное, при выборе конструкции шкафа учитывать не только желание его установить, но и наполнить функциональным содержимым, где удобно разместятся коробки и корзины.
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