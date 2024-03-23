4 тренда в интерьере прихожей, которые завоевали любовь надолго

Встроенные шкафы для прихожей обеспечат достаточно места для хранения вещей. Они являются ценным местом для хранения верхней одежды и обуви. Кроме того, добавление полок с корзинами позволит хранить под рукой мелкие предметы, такие как ключи от дома и машины. У каждого члена семьи может быть своя корзина, так они будут более организованными. Это сделает утренний выход из дома менее напряженным, поскольку все необходимое легко найти.