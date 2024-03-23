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Posted 23 марта, 09:17

Published 23 марта, 09:17

Modified 9 сентября, 20:40

Updated 9 сентября, 20:40

4 тренда в интерьере прихожей, которые завоевали любовь надолго

23 марта 2024, 09:17
Эти решения для хранения вещей в прихожей стали лучшим вариантом на долгие годы — в материале NEWIA.RU

Очень важно правильно оформить прихожую. Она не должна быть загроможденной, оставаться просторной и очень функциональной. Однако, при проектировании интерьера прихожим чаще всего достается меньше внимания, потому что в них мы проводим меньше времени, чем в других комнатах.

Тем не менее, прихожая служит не только входом в квартиру, но и местом для хранения большинства вещей. Это помещение можно превратить в практичное пространство со встроенным хранилищем, при этом сделав ее более уютной, чистой и опрятной.

В последние годы при ремонте прихожей люди все чаще придерживаются четырех тенденций, который доказали свою функциональность.

1. Встроенные шкафы в прихожей

Встроенные шкафы для прихожей обеспечат достаточно места для хранения вещей. Они являются ценным местом для хранения верхней одежды и обуви. Кроме того, добавление полок с корзинами позволит хранить под рукой мелкие предметы, такие как ключи от дома и машины. У каждого члена семьи может быть своя корзина, так они будут более организованными. Это сделает утренний выход из дома менее напряженным, поскольку все необходимое легко найти.

Что касается хранения вещей в прихожей, то раздвижные двери будут лучше, чем распашные, которые заполняют узкие пространства. Если у вас широкая прихожая, вам, возможно, придется выдвигать органайзеры, чтобы максимально использовать глубину.

2. Лакированные шкафы в прихожей

Современные шкафы-купе для прихожих с высококачественной лакированной отделкой в светлых тонах завоевали особую любовь. Такая мебель позволяет не только иметь достаточное место для хранения одежды, но и раздвигать пространство. Благодаря определенным цветам прихожие будут выглядеть больше.

В идеале выбирайте белый или светло-серый, чтобы пространство выглядело шире. Светлые цвета лучше отражают свет. Если вам нужна мебель темного цвета, вы можете покрасить прихожую в тот же цвет. Это называется насыщением цветом и создает впечатление, что пространство не заканчивается.

3. Шкафы от пола до потолка в прихожей

Индивидуальный дизайн шкафов для прихожей позволяет установить конструкцию без видимых зазоров между стенами и видимости креплений. Легкий вес и минимальная глубина позволяют устанавливать их в самых труднодоступных местах. Это же касается и высоты шкафов — чем больше охвачено бесполезного пространства, тем больше места для хранения.

4. Решения для хранения вещей в вашем гардеробе

У всех разные потребности в хранении, поэтому дизайнеры разрабатывают различные варианты моделей ящиков, полок и вешалок для одежды и обуви. Главное, при выборе конструкции шкафа учитывать не только желание его установить, но и наполнить функциональным содержимым, где удобно разместятся коробки и корзины.

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Интерьер
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