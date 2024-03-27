Как убрать целлюлит в домашних условиях. Почему он появляется и что делать

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У каждого человека может появиться целлюлит на ногах. Почему это происходит и как от него избавиться, в материале Newia.