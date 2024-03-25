Как избавиться от муравьев в квартире и доме. Самые эффективные способы

Устранение источника притяжения: муравьи обычно приходят в поисках еды. Поэтому важно поддерживать чистоту на кухне и других помещениях, где они могут искать пищу. Посуду следует моментально мыть после использования, а продукты хранить в герметичных контейнерах.

Удаление муравьиных троп: муравьи следуют по определенным маршрутам, следуя за феромонами. Помыть эти тропы с мыльным раствором или уксусом может помочь разрушить следы, что помешает им находить дорогу.

Использование естественных отпугивателей: некоторые продукты и ароматы могут быть неприятны для муравьев. Например, можно разложить лаванду, мяту или соль в местах, где они часто появляются.

Применение коммерческих препаратов: на рынке существует множество коммерческих средств для борьбы с муравьями, таких как ловушки, аэрозоли или гели. При применении следует тщательно следовать инструкциям на упаковке и принимать меры безопасности.