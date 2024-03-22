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Posted 22 марта, 12:30

Published 22 марта, 12:30

Modified 9 сентября, 20:37

Updated 9 сентября, 20:37

Этого будет трудно избежать: весной цены на жилье должны упасть благодаря высоким требованиям по ипотеке

Эксперты признались — квартиры все-таки рухнут на 50% в цене в 2024 году

22 марта 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Этого будет трудно избежать: весной цены на жилье должны упасть благодаря высоким требованиям по ипотеке
Этого будет трудно избежать: весной цены на жилье должны упасть благодаря высоким требованиям по ипотеке

По итогам марта 2024 года стали еще больше заметны тенденции охлаждения ипотечного рынка, который привел к большому спаду спроса на недвижимость. При этом, банки не перестают вводить ряд новых ограничений для ипотечных заемщиков.

Увеличение порога вхождения ипотеку до 30% ужк стало преградой для многих покупателей жилья. Вторичный рынок быстро просел на четверть пунктов и даже тот факт, что цены остались на прежнем уровне — никак не спасло ситуацию.

Эксперты прогнозируют, что такая долгая стагнация рынка не может пройти бесследно, квартиры будут продаваться с большой скидкой. Вероятнее всего, цена вторичку в некоторых регионах упадет до 50% — сообщает PRОГород.

Для многих россиян выходом из ситуации может стать жилищный трейд ин, который позволит избежать ипотеки, обменяв старое жилье на новое.

Эксперт показал чистую экономию при двойных платежах по ипотеке
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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека
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