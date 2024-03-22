Эксперты признались — квартиры все-таки рухнут на 50% в цене в 2024 году

Posted 22 марта, 12:30
Published 22 марта, 12:30
Modified 9 сентября, 20:37
Updated 9 сентября, 20:37
По итогам марта 2024 года стали еще больше заметны тенденции охлаждения ипотечного рынка, который привел к большому спаду спроса на недвижимость. При этом, банки не перестают вводить ряд новых ограничений для ипотечных заемщиков.
Увеличение порога вхождения ипотеку до 30% ужк стало преградой для многих покупателей жилья. Вторичный рынок быстро просел на четверть пунктов и даже тот факт, что цены остались на прежнем уровне — никак не спасло ситуацию.
Эксперты прогнозируют, что такая долгая стагнация рынка не может пройти бесследно, квартиры будут продаваться с большой скидкой. Вероятнее всего, цена вторичку в некоторых регионах упадет до 50% — сообщает PRОГород.
Для многих россиян выходом из ситуации может стать жилищный трейд ин, который позволит избежать ипотеки, обменяв старое жилье на новое.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14