Как продать долю в квартире и можно ли ее подарить

Например, когда супруги желают, чтобы недвижимость полностью принадлежала юридически одному из них, они проводят раздел имущества, а затем один из супругов дарит другому свою долю. Часто один из супругов желает передать долю безвозмездно своему ребенку. Также происходит передача доли в подарок третьему лицу. Договор о дарении оформляется в простой письменной форме и в некоторых случаях подлежит нотариальному удостоверению.