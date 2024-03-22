newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта, 06:15

Published 22 марта, 06:15

Modified 9 сентября, 20:33

Updated 9 сентября, 20:33

Как продать долю в квартире и можно ли ее подарить

Как продать долю в квартире и можно ли ее подарить

22 марта 2024, 06:15
Фото: 1MI
Недвижимость можно продавать не полностью, а долями, однако следует знать ряд нюансов. Как реализовать квартиру или подарить, в материале Newia.

Предположим, вы унаследовали имущество, разделили супружеское состояние после развода или приобрели долю в недвижимости в партнерстве. В итоге вы стали владельцем части какого-то недвижимого объекта.

Что значит доля в квартире

Долевая собственность представляет собой особую форму владения, при которой ни у одного из сособственников нет четко выделенного имущества, и каждый квадратный сантиметр квартиры является долей другого собственника.

Что можно сделать в долей в квартире

Вы можете реализовать свою долю квартиры, передать ее в подарок, завещать или использовать как залог. К сожалению, доля не представляет собой всю квартиру, поэтому нельзя просто выставить ее на продажу на рынке. Прежде чем продавать свою долю, собственник должен предложить ее другим сособственникам.

Как продать долю в квартире

Для продажи доли установлен специальный порядок, известный как преимущественное право покупки. Это означает, что в первую очередь необходимо предложить свою долю на выкуп другим собственникам квартиры.

Для этого продавец доли должен уведомить постороннее лицо письменно о своем намерении продать, указав цену и другие условия сделки.

Фото: 1MI

Получивший предложение о покупке доли сособственник должен отреагировать на него в течение месяца, приняв или отклонив предложение. Молчание в этом случае считается отказом. Если другие участники долевой собственности не захотят покупать, тогда ее можно продать постороннему лицу.

Как подарить долю в квартире

Дарение является распространенным методом бесплатной передачи имущества в собственность третьему лицу. Этот способ часто используется для передачи собственности на недвижимость между родственниками или мужем с женой.

Фото: 1MI

Например, когда супруги желают, чтобы недвижимость полностью принадлежала юридически одному из них, они проводят раздел имущества, а затем один из супругов дарит другому свою долю. Часто один из супругов желает передать долю безвозмездно своему ребенку. Также происходит передача доли в подарок третьему лицу. Договор о дарении оформляется в простой письменной форме и в некоторых случаях подлежит нотариальному удостоверению.

Плюсы и минусы доли в квартире

Владение долей в квартире имеет как плюсы, так и минусы. Давайте рассмотрим их:

Плюсы:

  1. Снижение финансовой нагрузки: покупка доли в квартире обычно требует меньших финансовых затрат, чем полное приобретение недвижимости.

  2. Распределение риска: если несколько людей являются собственниками квартиры, расходы на обслуживание и ремонт делятся между ними, что может снизить финансовые затраты для каждого.

  3. Возможность наследования: доля в квартире может быть передана по наследству, облегчая передачу имущества наследникам.

  4. Гибкость: владельцы долей могут решать о продаже своей части независимо от других собственников, что предоставляет большую гибкость в управлении имуществом.

Минусы:

  1. Необходимость согласования: решения, касающиеся крупных изменений в квартире или продажи, требуют согласования с другими собственниками, что может привести к сложностям и конфликтам.

  2. Владельцы долей не могут принимать односторонние решения относительно квартиры, так как это требует согласия других собственников.

  3. Риск несогласий и конфликтов: различные взгляды и интересы собственников могут привести к конфликтам, особенно при принятии важных решений.

  4. Ограничения при продаже: продажа доли может быть затруднительной, особенно если другие собственники не заинтересованы в приобретении этой части.

Итак, приобретение доли в квартире имеет как свои преимущества, так и недостатки, и решение о таком приобретении должно быть основано на конкретных обстоятельствах и потребностях каждого индивидуального случая.

Востребованность доли в квартире

Востребованность доли в квартире зависит от различных факторов и может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации и рыночных условий. Вот несколько факторов, влияющих на востребованность доли в квартире:

  1. Региональные особенности: в некоторых регионах долевая собственность может быть более распространена из-за специфики рынка недвижимости, правовых норм или социальных традиций.

  2. Цены на жильё: в местах, где стоимость жилья высока, доли в квартирах могут быть востребованы как способ снижения финансовой нагрузки на покупку недвижимости.

  3. Инвестиционные возможности: доли в квартирах также могут быть востребованы для инвестиций, когда инвесторы приобретают их в надежде на повышение стоимости недвижимости или получение дохода от аренды.

  4. В некоторых случаях приобретение доли в квартире может быть единственным способом получить доступ к определенному жилому пространству, особенно в случаях, когда нет возможности приобрести полное владение объектом.

Таким образом, востребованность доли в квартире может быть разной в разных обстоятельствах и зависит от множества факторов, включая местоположение, цены на недвижимость, потребности покупателей и инвесторов, а также юридические нормы и традиции.

Читайте также:
Дети считают, что родители обязаны им купить квартиру — результаты опросаДизайнер раскритиковал квартиру-студию и дал 3 совета для интерьераМеняем бесплатно хрущевку на новостройку: трейд-ин квартир
#Илья Протвинов#Общество#Недвижимость#Продажа#Квартира#Право собственности#Подарок#Доля
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика