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Posted 22 марта, 05:20

Published 22 марта, 05:20

Modified 9 сентября, 20:29

Updated 9 сентября, 20:29

Как продать квартиру в ипотеке в 2024 году. Раскрываем все нюансы

Как продать квартиру в ипотеке в 2024 году. Раскрываем все нюансы

22 марта 2024, 05:20
Фото: 1MI
Продать квартиру, которая находится в ипотеке, не составит особого труда, главное знать порядок действий. Как подготовить жилье и затем получить за него деньги, в материале Newia.

Можно ли продать квартиру в ипотеке

Если вы приобрели квартиру в ипотеку и кредит еще не погасили, вы можете продать недвижимость без препятствий. Продажа квартиры возможна после того, как вы погасите задолженность перед банком либо договоритесь с покупателем о погашении долга в счет стоимости квартиры. Это также можно провести через переоформление кредитного договора на покупателя.

Договориться с банком

Однако для проведения такой сделки при участии банка необходимо предварительное согласование. Вам необходимо получить разрешение от банка на эту операцию, а покупатель должен соответствовать требованиям кредитной организации, если требуется оформление нового кредита.

В зависимости от условий банка, возможно проведение рефинансирования ипотеки по более выгодным условиям при смене залогодателя.

Если вы использовали налоговый вычет при покупке квартиры, он сохраняется у вас в случае ее продажи.

Налог при продаже квартиры

При продаже квартиры, если она находилась в вашей собственности менее пяти лет и продается дороже, чем была приобретена, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц в размере 13% с разницы в цене.

Фото: 1MI

Продажа квартиры, находящейся под ипотекой, может быть сложной, так как не у всех покупателей есть достаточные средства, а переоформление кредитного договора на нового заемщика не всегда возможно. Для ускорения процесса продажи рекомендуется минимизировать остаток задолженности.

Варианты продажи квартиры в ипотеке

После одобрения банком сделки необходимо выбрать подходящий способ продажи ипотечной квартиры.

Есть несколько схем:

  1. Досрочное погашение ипотеки, особенно в случае, если остаток задолженности незначителен или имеются свободные деньги.

  2. Продажа с погашением ипотеки в рамках сделки.

  3. Продажа квартиры вместе с ипотечным долгом, где новый владелец берет на себя обязательства по погашению ипотечного кредита.

  4. Продажа ипотечного жилья банком, если заемщик не в состоянии погасить кредит и банк решает реализовать залоговое имущество.

Легкий способ продать ипотечную квартиру

Один из самых распространенных и простых способов продажи ипотечной квартиры заключается в ее продаже при досрочном погашении кредита. Это часто происходит следующим образом: продавец получает задаток от покупателя, использует его для погашения ипотечного кредита, а затем совершает продажу недвижимости. Банк, в свою очередь, дает согласие на продажу недвижимости в ипотеке и оформление оставшегося долга.

Отношения между сторонами зафиксированы в предварительном договоре купли-продажи, и первый платеж выступает в качестве задатка.

Фото: 1MI

Задаток, помимо функции платежа, также обеспечивает сделку: если продавец откажется от заключения основного договора, он обязан вернуть задаток в двойном размере. Для защиты интересов покупателя рекомендуется внести первый платеж непосредственно в банк с указанием реквизитов кредитного договора и данных о продавце.

Продать квартиру с маткапиталом

Продажа недвижимости, приобретенной с использованием материнского капитала, возможна, но требует урегулирования определенных вопросов при оформлении сделки купли-продажи жилья. Например, родители обязаны передать определенную долю квартиры своим детям. Это условие контролируется органами опеки, которые должны предварительно одобрить сделку, в которой участвуют несовершеннолетние.

Для того чтобы продать жилье, приобретенное с использованием материнского капитала, необходимо соблюсти следующие условия:

  • Получить согласие банка и органов опеки на сделку с имущественными долями несовершеннолетних.
  • Переоформить квартиру в общую собственность по долям.
  • Обеспечить, чтобы условия жизни детей после продажи не ухудшились, и доли в новом жилье не были меньше.
  • Обеспечить наличие регистрации жилья в Росреестре.

Как подготовить квартиру к продаже

Подготовка квартиры к продаже может значительно повлиять на ее привлекательность для потенциальных покупателей и ускорить процесс продажи. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам:

  1. Начните с основательной уборки квартиры. Уберите все помещения, вымойте полы, окна и зеркала. Удалите все лишние предметы и мусор.

  2. Проведите мелкий ремонт, если это необходимо. Исправьте небольшие дефекты, такие как царапины на стенах или потертости на полу. Обратите внимание на состояние сантехники, электропроводки и освещения.

  3. Создайте приятную атмосферу в квартире. Подумайте о декоре и оформлении, чтобы придать помещениям уют. Рассмотрите возможность добавления живых растений или цветов для придания свежести интерьеру.

  4. Сделайте качественные фотографии квартиры для объявлений о продаже. Выберите углы с наилучшим освещением и перспективой. Разместите объявления на популярных интернет-платформах и в газетах.

  5. Оцените рыночную стоимость квартиры и установите разумную цену. Исследуйте цены на сопоставимые квартиры в вашем районе и примите во внимание их состояние и особенности.

  6. Подготовьтесь к показам квартиры для потенциальных покупателей. Будьте готовы ответить на их вопросы и предоставить всю необходимую информацию о квартире.

В целом, основной целью подготовки квартиры к продаже является создание благоприятного первого впечатления и максимизация ее привлекательности для потенциальных покупателей.

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