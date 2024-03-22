Как продать квартиру в ипотеке в 2024 году. Раскрываем все нюансы

Если вы приобрели квартиру в ипотеку и кредит еще не погасили, вы можете продать недвижимость без препятствий. Продажа квартиры возможна после того, как вы погасите задолженность перед банком либо договоритесь с покупателем о погашении долга в счет стоимости квартиры. Это также можно провести через переоформление кредитного договора на покупателя.