Валерий Леонтьев сообщил о завершении музыкальной карьеры

Перед российской публикой певец не выступал с 2019 года. Пять лет назад он дал концерты в Москве и Санкт-Петербурге в честь своего 70-летия. Поклонники надеялись, что их любимец еще вернется на сцену. Однако Леонтьев дал понять, что этого не произойдет.