Валерий Леонтьев сообщил о завершении музыкальной карьеры

Posted 20 марта, 11:33
Published 20 марта, 11:33
Modified 9 сентября, 20:27
Updated 9 сентября, 20:27
Перед российской публикой певец не выступал с 2019 года. Пять лет назад он дал концерты в Москве и Санкт-Петербурге в честь своего 70-летия. Поклонники надеялись, что их любимец еще вернется на сцену. Однако Леонтьев дал понять, что этого не произойдет.
Певец пояснил, что жанр, в котором он выступал почти 50 лет, «не терпит дряхлости». Леонтьев покидает сцену «без слез» и прощания с публикой. Он поблагодарил всех, кто поздравил его с днем рождения в интернете.
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