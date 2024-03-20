Что такое кризис среднего возраста и как его пережить

Posted 20 марта, 12:30
Published 20 марта, 12:30
Modified 9 сентября, 20:27
Updated 9 сентября, 20:27
По данным социологов, практически у каждого человека наступает спад удовлетворенности жизнью и вместе с этим происходит переоценка ценностей. В этот период люди начинают испытывать дискомфорт, растерянность, тревожность и даже депрессию. По мнению психологов, это связано с уходом молодости и ощущением приближающейся старости и смерти. Такой период и связанные с ним ощущения принято называть кризисом среднего возраста.
Характерно, что эмоциональный спад может возникать и у женщин, и у мужчин. Хотя примерно у четверти людей на планете такое состояние не наступает вовсе. С чем это связано — до конца непонятно. У некоторых людей эмоциональный спад наступает после определенного события в жизни, у других связан с физиологическими изменениями и появлением признаков старения, у третьих — с психологическим аспектом.
Проявляется кризис среднего возраста по-разному. Например, на него могут указывать:
У кризиса среднего возраста нет и четких возрастных рамок — у кого-то неудовлетворенность жизнью наступает уже в 30 лет, а кто-то начинает испытывать беспокойство и разочарованность жизнью уже после 50. Психологи и социологи сходятся во мнении, что чаще всего эмоциональное расстройство наступает в 45 лет.
Состояние неудовлетворенности жизнью может длиться неделями, а может и годами. Это индивидуально для каждого. Чаще всего такое состояние проходит само по себе. Исследования показывают, что у большинства людей возвращение к прежнему уровню счастья происходит к 50–60 годам.
Но в любом случае это стресс. И если состояние затягивается, а человек не может с ним справиться самостоятельно, то лучше обратиться к психологу.
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