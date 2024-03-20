Что такое кризис среднего возраста и как его пережить

Характерно, что эмоциональный спад может возникать и у женщин, и у мужчин. Хотя примерно у четверти людей на планете такое состояние не наступает вовсе. С чем это связано — до конца непонятно. У некоторых людей эмоциональный спад наступает после определенного события в жизни, у других связан с физиологическими изменениями и появлением признаков старения, у третьих — с психологическим аспектом.