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Posted 20 марта, 12:30

Published 20 марта, 12:30

Modified 9 сентября, 20:27

Updated 9 сентября, 20:27

Почему и у кого возникает кризис среднего возраста?

Что такое кризис среднего возраста и как его пережить

20 марта 2024, 12:30
Фото: 1MI
Почему и у кого возникает кризис среднего возраста?
Почему и у кого возникает кризис среднего возраста? Как понять, что у вас кризис среднего возраста и как справиться с таким состоянием?

Когда появляется кризис среднего возраста и как его распознать

По данным социологов, практически у каждого человека наступает спад удовлетворенности жизнью и вместе с этим происходит переоценка ценностей. В этот период люди начинают испытывать дискомфорт, растерянность, тревожность и даже депрессию. По мнению психологов, это связано с уходом молодости и ощущением приближающейся старости и смерти. Такой период и связанные с ним ощущения принято называть кризисом среднего возраста.

Характерно, что эмоциональный спад может возникать и у женщин, и у мужчин. Хотя примерно у четверти людей на планете такое состояние не наступает вовсе. С чем это связано — до конца непонятно. У некоторых людей эмоциональный спад наступает после определенного события в жизни, у других связан с физиологическими изменениями и появлением признаков старения, у третьих — с психологическим аспектом.

Эмоциональный спад может возникать и у женщин, и у мужчинЭмоциональный спад может возникать и у женщин, и у мужчин
Эмоциональный спад может возникать и у женщин, и у мужчин. Фото: 1MI

Проявляется кризис среднего возраста по-разному. Например, на него могут указывать:

  • появление апатии и потеря интереса к окружающим;
  • жажда к переменам и резкая смена образа жизни;
  • ностальгия по прошлому;
  • резкое изменение внешности и поведения;
  • импульсивные поступки;
  • повышенная тревожность и беспокойство;
  • эмоциональная нестабильность;
  • социальная изоляция.

У кризиса среднего возраста нет и четких возрастных рамок — у кого-то неудовлетворенность жизнью наступает уже в 30 лет, а кто-то начинает испытывать беспокойство и разочарованность жизнью уже после 50. Психологи и социологи сходятся во мнении, что чаще всего эмоциональное расстройство наступает в 45 лет.

Чаще всего эмоциональное расстройство наступает в 45 летЧаще всего эмоциональное расстройство наступает в 45 лет
Чаще всего эмоциональное расстройство наступает в 45 лет. Фото: 1MI

Как справиться с кризисом среднего возраста

Состояние неудовлетворенности жизнью может длиться неделями, а может и годами. Это индивидуально для каждого. Чаще всего такое состояние проходит само по себе. Исследования показывают, что у большинства людей возвращение к прежнему уровню счастья происходит к 50–60 годам.

Но в любом случае это стресс. И если состояние затягивается, а человек не может с ним справиться самостоятельно, то лучше обратиться к психологу.

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