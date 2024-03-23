Эффективное средство от клещей: как защитить себя, собак и кошек

Клещи обитают в различных местах, но особенно они часто встречаются в лесах, зарослях травы, кустарниках и высокой траве. Они также могут находиться в травянистых участках на природе, таких как поля, парки и сады. Кроме того, клещи бывают и в домашней среде, особенно если в доме есть домашние животные, которые могут принести их с улицы.