Три первых леди, известность которых началась в шоу-бизнесе

Карла Бруни родилась в 1967 году Италии в состоятельной семье. Еще девочкой ее перевезли во Францию, где юную и стильную красавицу заметили модельные агенты. В 19 лет Карла подписала первый контракт, а в 90-е ее имя уже знали во всем мире. В 30 лет Бруни завершила модельную карьеру и решила посвятить себя музыке. В 2007 году произошло ее знакомство с президентом Николя Саркози, а через год состоялась их свадьба. На посту первой леди Карла пробыла до 2012 года и ничуть не огорчилась, когда пришлось уехать из Елисейского дворца. Сейчас она пробует свои силы как актриса, пишет музыку, много выступает.