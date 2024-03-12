Три первых леди, известность которых началась в шоу-бизнесе

Posted 12 марта, 17:48
Published 12 марта, 17:48
Modified 9 сентября, 20:01
Updated 9 сентября, 20:01
Быть супругой первого лица государства — большая работа. И порой справиться с ней может не каждая женщина. Истории наших героинь — первых леди разных стран — доказывают: тем, кто прошел жернова шоу-бизнеса, такая ноша становится по плечу.
Карла Бруни родилась в 1967 году Италии в состоятельной семье. Еще девочкой ее перевезли во Францию, где юную и стильную красавицу заметили модельные агенты. В 19 лет Карла подписала первый контракт, а в 90-е ее имя уже знали во всем мире. В 30 лет Бруни завершила модельную карьеру и решила посвятить себя музыке. В 2007 году произошло ее знакомство с президентом Николя Саркози, а через год состоялась их свадьба. На посту первой леди Карла пробыла до 2012 года и ничуть не огорчилась, когда пришлось уехать из Елисейского дворца. Сейчас она пробует свои силы как актриса, пишет музыку, много выступает.
Будущая миссис Трамп и первая леди США Мелания Кнавс родилась в 1970 году в Словении (тогда страна еще входила в состав Югославии). С детских лет участвовала в местных показах, а в 19, получив небольшой опыт фотомодели, уехала в Рим и стала уверенно строить модельную карьеру в Европе. В середине 90-х судьба свела ее с другом Дональда Трампа, совладельцем Metropolitan Models Паоло Дзамполли. Он уговорил девушку переехать в США и уже там на одной из вечеринок познакомил с Трампом, который в ту пору уже был преуспевающим бизнесменом. Они поженились спустя шесть лет после памятной встречи, в 2004 году. А в 2017-м Мелания стала первой леди Америки.
Нынешняя первая леди Китая Пэн Лиюань стала популярной задолго до Си Цзиньпина. Он только начинал свой политический путь, когда Пэн уже делала успехи в музыкальной карьере. А когда будущие муж и жена познакомились, в середине 80-х годов, Си был вице-мэром города Сямынь, а Пэн — успешной и любимой певицей всей страны, выступала в жанре патриотической песни. В 2013 году, когда Си Цзиньпин стал главой государства, Пэн Лиюань получила статус первой леди Поднебесной и оставила работу на большой сцене.
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