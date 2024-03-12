Блогер Даня Милохин: где живет и чем занимается в 2024 году

Posted 12 марта, 17:20
Published 12 марта, 17:20
Modified 9 сентября, 20:01
Updated 9 сентября, 20:01
Молодого и до недавнего времени успешного тиктокера Даню Милохина знают даже те, кто далек от реалий современной молодежи. Баснословные гонорары, успех и выходки, стоившие 21-летнему парню карьеры, — как сложилась судьба Дани и почему он сбежал из России.
Популярный блогер совсем недавно богател не по дням, а по часам: миллионы подписчиков, дуэт с Николаем Басковым, эфиры на центральных каналах, интервью и роль в сериале. Одни пытались подражать парню, другие осуждали, но факт оставался фактом — Даня был популярен и интересен людям. В разгар карантина, когда люди вынуждены были проводить много времени в интернете, Милохин выпустил шуточный трек «Угадай, где я? Я дома», который обрел колоссальную популярность. Предложения от продюсеров и рекламодателей потекли рекой, а с ними и гонорары.
Парень приобрел Maybach за 8 млн рублей, снял трехкомнатную квартиру в Москве и стал весело прожигать заработки. Дикая популярность вскружила голову молодому парню, и он подхватил звездную болезнь. Поучаствовав в шоу «Ледниковый период», Милохин нарушил контракт с Первым каналом и посреди съемок уехал отдыхать к друзьям в ОАЭ. На родине он приобрел репутацию ненадежного парня, и серьезные компании перестали предлагать ему контракты. Денежный поток иссяк. Блогер попробовал переехать в Лос-Анджелес и начать снимать ролики для заблокированного в России «Тик-Тока», но не обрел и сотой доли былой популярности. В конце концов Милохин сдружился с известным рэпером Алишером Моргенштерном и стал жить у него.
Сейчас Даня находится в Дубае, где живет на хлебах у Моргенштерна, который выделил ему комнату в своей большой квартире. Милохин по-прежнему пытается зарабатывать, выступая на частных вечеринках. Гонорары он запрашивает немалые: 1 — 3 миллиона рублей, однако возможность выступить выпадает достаточно редко, поэтому привыкший к роскоши Даня, ранее получавший по 2 миллиона в месяц, старается себя во всем ограничивать.
Изначально блогер не делал никаких политических провокаций и покинул Россию по собственной прихоти. Однако позже, в США, Даня вместе с блогером Артуром Бабичем стал петь гимн Украины. Это возмутило российскую аудиторию, и вчерашние подписчики окончательно отвернулись от парня, назвав его предателем.
После того, как директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Милохина на службу в армию, Даня, кажется, передумал возвращаться в Россию. Впрочем, он признается, что скучает и хотел бы приехать. Один из зрителей эфира на Twitch, который проводил блогер, заметил, что «за пределами РФ целее будешь». Однако Даня заявил, что все-таки хочет вернуться и навестить страну.
Сейчас блогер увлекся боксом и 16 февраля провел успешный бой со своим коллегой из Индии Аджмалом Ханом. Даня вышел на ринг под российский гимн, держа в руках флаг РФ. Победу Милохин посвятил Алишеру *Моргенштерну, у которого 17 февраля был день рождения.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
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