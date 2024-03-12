5 знаменитостей, ставших отшельниками на пике карьеры

Британский актер Дэниел Дэй-Льюис буквально ворвался в мир Голливуда в конце 80-х годов, сыграв в фильмах «Невыносимая легкость бытия» и «Моя левая нога». За последнюю работу актер получил первый «Оскар». В 90-е Дэй-Льюис объявил о прекращении карьеры, уехал в ирландскую деревню и стал простым столяром. Только в нулевых актер вернулся в Голливуд, поддавшись уговорам Мартина Скорсезе, который предложил ему роль в знаменитых «Бандах Нью-Йорка». После этого Дэниел снялся всего в пяти фильмах, включая «Нефть», за который получил второй «Оскар» в 2007 году. В 2017-м он заявил об окончательном уходе из кино.