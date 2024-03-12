5 знаменитостей, ставших отшельниками на пике карьеры

Posted 12 марта, 17:33
Published 12 марта, 17:33
Modified 9 сентября, 20:01
Updated 9 сентября, 20:01
Талант, упорный труд, желание стать богатым и знаменитым приводит их на вершину успеха. Но, оказавшись здесь, они вдруг понимают, что мечтали вовсе не об этом и хотели бы посвятить жизнь другому занятию. Кто из мировых знаменитостей бросил блестящую карьеру ради желания жить в гармонии с самим собой.
Имя знаменитого американского шахматиста Роберта Джеймса Фишера золотыми буквами вписано в историю этого вида спорта. Он завоевал титул чемпиона США уже в 14 лет, в 15 стал самым молодым гроссмейстером. Но его целью было мировое лидерство. И в 1972 году он стал чемпионом мира, обыграв советского шахматиста Бориса Спасского. После громкой победы в жизни Фишера началась череда скандалов, в результате которых он был лишен титула. Это подкосило шахматиста, он перестал играть и фактически стал затворником.
Карьера звезды Голливуда началась еще в послевоенное время и достигла апогея в 60–70-е, когда он снялся в таких знаменитых фильмах, как «Последнее танго в Париже» и «Крестный отец». Параллельно с популярностью росла и слава Брандо как скандалиста, наркомана, дебошира и развратника. В 80-х, порядком устав от собственных приключений, актер объявил о завершении карьеры и закрылся от всего мира в собственном доме на Таити, где занимался литературной деятельностью.
Британский актер Дэниел Дэй-Льюис буквально ворвался в мир Голливуда в конце 80-х годов, сыграв в фильмах «Невыносимая легкость бытия» и «Моя левая нога». За последнюю работу актер получил первый «Оскар». В 90-е Дэй-Льюис объявил о прекращении карьеры, уехал в ирландскую деревню и стал простым столяром. Только в нулевых актер вернулся в Голливуд, поддавшись уговорам Мартина Скорсезе, который предложил ему роль в знаменитых «Бандах Нью-Йорка». После этого Дэниел снялся всего в пяти фильмах, включая «Нефть», за который получил второй «Оскар» в 2007 году. В 2017-м он заявил об окончательном уходе из кино.
В начале 2000-х стендап-комик Дейв Шапелл считался знаменитостью номер один в своем жанре: он высказывался о политике, о проблемах американского общества. Отработав два сезона подряд, он захотел отдохнуть, но продюсеры уговорили его продолжить съемки. Тот согласился, но в середине сезона вдруг сбежал в путешествие по Южной Америке, грубо нарушив условия контракта. Как потом признался звездный комик, он сделал это, чтобы сохранить свое психическое здоровье, так как не был готов к славе.
Актриса Долорес Харт стала известной после фильма «Любить тебя», в котором сыграла с самим Элвисом Пресли. Девушку называли второй Гретой Гарбо и прочили ей невероятную популярность. Но на пике карьеры знаменитость отказалась от кинокарьеры, ушла в монастырь, приняла постриг и стала монахиней из ордена бенедиктинцев. Свое решение она предпочла не комментировать. Но потом как-то сказала, что «просто увидела цель своей жизни».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14