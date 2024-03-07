Стас Михайлов купил квартиру дочке от сестры певицы Валерии

Во время интервью в YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» Михайлов признался, что не оставлял Наталью — пара рассталась разумно, осознав: они не смогут быть семьей. «Вряд ли я кому-то нужен был. У меня еще не было ни денег, ни жилья», — продолжил откровенничать артист. При этом он подчеркнул, что не отказывается от своего ребенка. «Я ей купил квартиру», — похвалился шансонье.