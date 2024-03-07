Стас Михайлов купил квартиру дочке от сестры певицы Валерии

Posted 7 марта, 18:47
Published 7 марта, 18:47
Modified 9 сентября, 19:51
Updated 9 сентября, 19:51
Стас Михайлов состоялся не только в качестве музыкального исполнителя, но и в семейной жизни. Певец и его жена Инна скрепили свой союз летом 2011 года. Супруги воспитывают двоих дочерей — Марию и Иванну.
А несколько лет назад музыкант решил признать старшую дочь, которая появилась у него вне брака от отношений с Натальей Зотовой, выступавшей на бэк-вокале. Известно, что последняя приходится двоюродной сестрой знаменитой исполнительнице хита «Часики». Девочку назвали Дашей, а в музыкальных кругах поползли сплетни, что Михайлов не пожелал становиться отцом и поэтому разорвал отношения с беременной Зотовой.
Во время интервью в YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» Михайлов признался, что не оставлял Наталью — пара рассталась разумно, осознав: они не смогут быть семьей. «Вряд ли я кому-то нужен был. У меня еще не было ни денег, ни жилья», — продолжил откровенничать артист. При этом он подчеркнул, что не отказывается от своего ребенка. «Я ей купил квартиру», — похвалился шансонье.
По словам Михайлова, Дарья увлекается музыкой, в отличие от других его детей.
«Посмотрим, как она дальше будет», — резюмировал исполнитель шлягера «Все для тебя».
Кроме Дарьи, Марии и Иванны, у певца растет сын Никита от прежнего союза. У жены артиста Инны тоже есть дети от предыдущего брака — Андрей и Ева.
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