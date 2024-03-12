Буллинг в школе в 2024 году: штрафы для родителей и отчисление учеников

Posted 12 марта, 10:19
Published 12 марта, 10:19
Modified 9 сентября, 19:53
Updated 9 сентября, 19:53
Законодатели решили бороться против школьной травли и буллинга новыми мерами, которые привлекут к более серьезной ответственности как родителей, так и руководителя школы. Поступившая Госдуму в 2023 году инициатива предполагает, что травля детей через интернет или вживую будут носить характер правонарушений, за которые последуют серьезные штрафы и даже отчисление ученика из школы.
Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев назвал ситуацию с буллингом катастрофой, которая настала после трагического случая в Брянске в 2023 году. NEWIA.RU выяснили у экспертов о необходимости введения такого закона и его влиянии на хулиганов, родителей и администрацию школы.
Оксана Васильев, к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации отмечает, что штрафы — это лишь одна из мер борьбы с буллингом и она должна сопровождаться комплексным подходом, включающим образовательные программы, психологическую поддержку и создание в школах атмосферы взаимоуважения и толерантности.
«Ключ к решению проблемы буллинга лежит не только в наказании, но и в профилактике и образовании. Важно не только стимулировать детей и взрослых к ответственности за свои действия, но и предоставить им инструменты и знания для построения здоровых взаимоотношений и умения решать конфликты без насилия», — говорит эксперт.
Владислав Ардан отмечает, что при первом рассмотрении идеи введения повышенных штрафов возникает несколько вопросов. Если штраф будет составлять 10-20 тысяч рублей, а за повторное нарушение — кратно увеличен, то это действительно может замотивировать родителей более внимательно относиться к воспитанию своих детей. И в конечно итоге может значительно снизить число случаев буллинга, поскольку родители начнут более серьезно относиться к поведению своих детей. В случае же символического штрафа эффект будет минимальным.
Второй важный вопрос — какими будут механизмы доказывания факта буллинга и привлечения родителей к ответственности. Важно, чтобы детям гарантировали возможность фиксировать происходящее, например, с помощью аудиозаписи, которая будет служить весомым доказательством в рассмотрении дела.
Следом возникают и другие вопросы — кто будет рассматривать такие случаи и выносить решение, оценивать степень вины детей, насколько это будет справедливо. Вопросов больше, чем ответов. Эти моменты требуют детальной проработки для обеспечения справедливости и эффективности закона.
«Но в целом, идею введения закона против школьного буллинга я поддерживаю. Она открывает путь к более ответственному и заботливому отношению к воспитанию детей и взаимодействию в школьной среде. Необходимо ознакомиться с первым проектом закона, чтобы выработать конкретные предложения и улучшения», — комментирует инициативу Владислав Ардан.
Сергей Агапов, педагог, адвокат и член Адвокатской палаты Московской области, считает, что уже существующие законные нормы позволяют привлекать виновников к ответственности, а также взыскивать компенсации с администраций школ. Никаких дополнительных законов принимать не требуется.
Во–первых, закон об образовании требуют от обучающихся соблюдения правил внутреннего распорядка в школе, а также уважать других учеников и педагогов. За неисполнение или нарушение устава школы к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 43 Закона «Об образовании в РФ».
Кроме того, ребенок, совершающий правонарушения, может быть поставлен на различные профилактические учеты в рамках школы, в органах внутренних дел и так далее (п. 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
Во–вторых, на родителей возложена обязанность заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка (ч. 1 ст. 44 Закона «Об образовании в РФ»). Если будет установлено, что родитель не исполняет своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, то они могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа от 100 до 500 рублей.
Что касается ответственности имущественного характера, то на основании ст. 1073 Гражданского кодекса РФ родители несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет, а на основании ст. 1074 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
При этом, если у такого несовершеннолетнего нет возможности возместить вред, за него это делают родители. А если ребенок натворил бед или причинил материальный ущерб, то родители привлекаются по всей ответственности в рамках уголовного, административного кодекса.
Администрация школы несет не меньшую ответственность за травлю и буллинг в стенах школы (п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 7 ст. 28 «Закона об образовании в РФ») и может быть привлечена к соответствующей юридической ответственности в зависимости от установленных обстоятельств происшествия, рассказывает Сергей Агапов.
«Имеется судебная практика, когда с администрации школы взыскивается компенсация морального вреда в связи с избиением одного обучающегося другим. Кроме того, персональная ответственность за все сферы деятельности образовательной организации возложена на её руководителя (ч. 8 ст. 51 „Закона об образовании в РФ“)».
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