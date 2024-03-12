Буллинг в школе в 2024 году: штрафы для родителей и отчисление учеников

Владислав Ардан отмечает, что при первом рассмотрении идеи введения повышенных штрафов возникает несколько вопросов. Если штраф будет составлять 10-20 тысяч рублей, а за повторное нарушение — кратно увеличен, то это действительно может замотивировать родителей более внимательно относиться к воспитанию своих детей. И в конечно итоге может значительно снизить число случаев буллинга, поскольку родители начнут более серьезно относиться к поведению своих детей. В случае же символического штрафа эффект будет минимальным.