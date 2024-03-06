Влияние телефона на человека: похоже, что смартфоны делают детей еще глупее

Posted 6 марта, 13:21
Published 6 марта, 13:21
Modified 9 сентября, 19:44
Updated 9 сентября, 19:44
В последние несколько лет родители, исследователи и СМИ уделяли пристальное внимание взаимосвязи между использованием телефонов подростками и их психическим здоровьем.
Исследователи Джонатан Хайдт и Джин Твенге показали, что умственные показатели студентов начали резко снижаться примерно в 2012 году, когда смартфоны и социальные сети стали центром внимания в жизни подростков.
Программа международной аттестации учащихся, проводимая Организацией экономического сотрудничества и развития почти в 80 странах каждые три года, проверяет 15-летних школьников по математике, чтению и естественным наукам. Это самый известный в мире показатель способностей студентов.
Раньше, когда результаты теста попадали в американские СМИ, они мгновенно становились поводом для критиков школьной системы Америки, что-то вроде «Почему Финляндия лучше нас в чтении?» или «Почему Корея обводит нас вокруг пальца в математике?»
В последнем отчете исследования PISA говорится о другом. Во всех странах планеты заметно сильное снижение обучаемости, а авторы отчета назвали это «беспрецедентным падением успеваемости» во всем мире, которое было «почти в три раза больше, чем любое предыдущее изменение».
Самое интересное заключается в том, что результаты тестов падали годами — еще до пандемии. Даже развитые страны в целом демонстрируют в среднем «все более плохие» показатели. «Ни в одной стране не наблюдалась все более положительная динамика по какому-либо предмету», — сообщает PISA, и «многие страны демонстрировали все более низкие показатели хотя бы по одному предмету».
Даже в странах с высокими показателями успеваемости, таких как Финляндия, Швеция и Южная Корея, оценки PISA по одному или нескольким предметам уже некоторое время снижаются.
В отчете PISA приводятся две причины подозревать, что телефоны являются основным виновником.
Во-первых, PISA обнаружила, что учащиеся, которые проводят в школе за цифровыми устройствами менее одного часа «свободного» времени в день, набрали примерно на 50 баллов больше по математике, чем учащиеся, чьи глаза прикованы к экранам более пяти часов в день.
Во-вторых, экраны отвлекают внимание всех школьников, даже тех учеников, которые не всегда на них смотрят. Почти половина студентов по всей ОЭСР заявили, что они чувствуют «нервозность» или «беспокойство», когда рядом с ними нет их цифровых устройств. Эта телефонная тревога отрицательно коррелировала с оценками по математике.
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