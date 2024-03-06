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Posted 6 марта, 13:21

Published 6 марта, 13:21

Modified 9 сентября, 19:44

Updated 9 сентября, 19:44

Похоже, что телефоны делают детей еще глупее

Влияние телефона на человека: похоже, что смартфоны делают детей еще глупее

6 марта 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
Похоже, что телефоны делают детей еще глупее
Результаты тестов падают с годами! Последние исследования показали ошеломляющий результат воздействия смартфонов на детей

В последние несколько лет родители, исследователи и СМИ уделяли пристальное внимание взаимосвязи между использованием телефонов подростками и их психическим здоровьем.

Исследователи Джонатан Хайдт и Джин Твенге показали, что умственные показатели студентов начали резко снижаться примерно в 2012 году, когда смартфоны и социальные сети стали центром внимания в жизни подростков.

Программа международной аттестации учащихся, проводимая Организацией экономического сотрудничества и развития почти в 80 странах каждые три года, проверяет 15-летних школьников по математике, чтению и естественным наукам. Это самый известный в мире показатель способностей студентов.

Влияние смартфона и интернета на детскую психику и успеваемость в школе исследованияВлияние смартфона и интернета на детскую психику и успеваемость в школе исследования
Влияние смартфона и интернета на детскую психику и успеваемость в школе исследования. Фото: Изображение Midjourney

Раньше, когда результаты теста попадали в американские СМИ, они мгновенно становились поводом для критиков школьной системы Америки, что-то вроде «Почему Финляндия лучше нас в чтении?» или «Почему Корея обводит нас вокруг пальца в математике?»

В последнем отчете исследования PISA говорится о другом. Во всех странах планеты заметно сильное снижение обучаемости, а авторы отчета назвали это «беспрецедентным падением успеваемости» во всем мире, которое было «почти в три раза больше, чем любое предыдущее изменение».

Самое интересное заключается в том, что результаты тестов падали годами — еще до пандемии. Даже развитые страны в целом демонстрируют в среднем «все более плохие» показатели. «Ни в одной стране не наблюдалась все более положительная динамика по какому-либо предмету», — сообщает PISA, и «многие страны демонстрировали все более низкие показатели хотя бы по одному предмету».

Даже в странах с высокими показателями успеваемости, таких как Финляндия, Швеция и Южная Корея, оценки PISA по одному или нескольким предметам уже некоторое время снижаются.

Так что же снижает баллы учащихся по всему миру?

В отчете PISA приводятся две причины подозревать, что телефоны являются основным виновником.

Во-первых, PISA обнаружила, что учащиеся, которые проводят в школе за цифровыми устройствами менее одного часа «свободного» времени в день, набрали примерно на 50 баллов больше по математике, чем учащиеся, чьи глаза прикованы к экранам более пяти часов в день.

Влияние телефона на детскую психику и успеваемость в школе исследованияВлияние телефона на детскую психику и успеваемость в школе исследования
Влияние телефона на детскую психику и успеваемость в школе исследования. Фото: Изображение Midjourney

Во-вторых, экраны отвлекают внимание всех школьников, даже тех учеников, которые не всегда на них смотрят. Почти половина студентов по всей ОЭСР заявили, что они чувствуют «нервозность» или «беспокойство», когда рядом с ними нет их цифровых устройств. Эта телефонная тревога отрицательно коррелировала с оценками по математике.

В целом, учащиеся, которые проводят больше времени, уставившись в свой телефон, хуже успевают в школе, отвлекают других учеников вокруг себя и хуже относятся к своей жизни.

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