Влияние телефона на человека: похоже, что смартфоны делают детей еще глупее

Во-вторых, экраны отвлекают внимание всех школьников, даже тех учеников, которые не всегда на них смотрят. Почти половина студентов по всей ОЭСР заявили, что они чувствуют «нервозность» или «беспокойство», когда рядом с ними нет их цифровых устройств. Эта телефонная тревога отрицательно коррелировала с оценками по математике.