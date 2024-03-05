Что такое эффект Хоторна и почему он делает нас продуктивнее

Posted 5 марта, 10:56
Published 5 марта, 10:56
Modified 9 сентября, 19:36
Updated 9 сентября, 19:36
Определение «хоторнский эффект» ввел американский социолог Хенри Ландсбергер в 1958 году, опираясь на результаты исследований, которые были проведены еще в 20-е годы на одном из заводов близ города Хоторн в штате Иллинойс.
Эксперимент прошел в несколько этапов, в ходе которых специалисты наблюдали за добровольцами в обычном рабочем режиме, но неожиданно меняли привычные условия (уровень освещения, количество перерывов, продолжительность рабочего дня). В результате менялось и человеческое поведение, а заодно и росла производительность труда.
Изначально инициаторы эксперимента пришли к выводу, что продуктивность повышается из-за новых вводных. Но потом поняли, что это преувеличение. На самом деле человеческое поведение меняется вследствие повышенного внимания со стороны начальства.
С тех пор, как стало понятно, что, осознавая повышенное внимание со стороны, человек способен менять поведение, повышать свою продуктивность и показывать более впечатляющие результаты, эффект Хоторна стал активно использоваться в разработке различных психологических методик.
К примеру, многие современные предприниматели применяют феномен Хортона, выстраивая взаимоотношения с подчиненными: проявляет индивидуальный подход в оценке деятельности сотрудников, стимулирует их деятельность посредством премий и других материальных поощрений. Такой же подход применяется и в сфере образования: ученик всегда показывает лучшие результаты в учебе и поведении, когда учитель мотивирует его повышенным вниманием и главное — похвалой.
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