Что такое эффект Хоторна и почему он делает нас продуктивнее

Экскурс в историю Как хоторнский эффект используется в психологии

Доказано, что человек меняет поведение и показывает более высокие результаты в работе, если знает, что в этот момент за ним наблюдают, то есть он является объектом чьего-то внимания. Этот феномен назвали эффектом Хортона. Он стал активно использоваться в социальной психологии.