4 способа заинтересовать девушку при знакомстве или переписке

Молодому человеку стоит найти точки соприкосновения, которые могут начать непринужденный разговор. Это будет лучшим решением наладить первый контакт и дать присмотреться к себе. Например, вы можете часто встречаться в тренажерном зале, в любимом кафе или даже магазине. Все эти встречи могут быть поводом обратиться с просьбой о некоторой помощи.