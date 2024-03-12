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Posted 12 марта, 08:25

Published 12 марта, 08:25

Modified 9 сентября, 19:55

Updated 9 сентября, 19:55

4 способа заинтересовать девушку при знакомстве или переписке

4 способа заинтересовать девушку при знакомстве или переписке

12 марта 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
4 способа заинтересовать девушку при знакомстве или переписке
Эти советы подойдут как молодому человеку, так и девушке. Универсальные рецепты поднять интерес к своей персоне и завоевать внимание

Как познакомиться для серьезных отношений?

Понравилась девушка, но не знаете чем можно ее заинтересовать? Возможно эти советы помогут вам стать оригинальным человеком и интересным собеседником с хорошим юмором. Стоит только немного прокачать свои скилы и начать покорять высоты.

Общение с девушками: что стоит избегать

Не стоит назойливо лезть с общением к понравившейся девушке и использовать известные фразы пикаперов. Женский пол знает эти уловки, на которые идут парни для завоевания внимания. Более того, девушки желают быть единственным объектом воздыхания, а не очередной победой.

Молодому человеку стоит найти точки соприкосновения, которые могут начать непринужденный разговор. Это будет лучшим решением наладить первый контакт и дать присмотреться к себе. Например, вы можете часто встречаться в тренажерном зале, в любимом кафе или даже магазине. Все эти встречи могут быть поводом обратиться с просьбой о некоторой помощи.

Общение с девушками: как не надо делатьОбщение с девушками: как не надо делать
Общение с девушками: как не надо делать. Фото: Изображение Midjourney

Переписка онлайн — начало общения с девушкой

Если планируется начать общение в социальной сети, то переписке придется уделить больше внимания, чем при личном знакомстве. Как и при живом общении стоит начать разговор с приветствия и, к примеру, затронуть тему погоды или ближайших мероприятий в вашем городе.

Стоит вести беседу о повседневных вещах, иногда задавая вопросы собеседнице и немного рассказывая о себе. Не стоит быть пошлым, грубым и категоричным, если не хотите попасть в черный список.

Переписка онлайн — начало общения с девушкойПереписка онлайн — начало общения с девушкой
Переписка онлайн — начало общения с девушкой. Фото: 1MI

Все необычное — интересно

Наличие обычного или экзотического питомца является поводом для интересного разговора. В общей компании можно упомянуть о коте Ваське или богомоле Феде, чтобы вызвать любопытство и вопросы со стороны девушки. Возможно у человека тоже есть животное и имеется опыт по его содержанию.

Все необычное — интересноВсе необычное — интересно
Все необычное — интересно. Фото: 1MI

К необычной стороне вашей жизни можно отнести и хобби. Например, игра на гитаре, на барабанах, скалолазание или подводная рыбалка. Возможно, это пассивный досуг — игры на компьютере или коллекционирование фигурок из «Звездных войн», участие в ежегодных фестивалях и т. д. То, чем увлекается человек помимо основной работы во многом определяет его подход к жизни.

Первое свидание

Предложение сходить на встречу или свидание в необычную локацию позволит раскрыть вас как интересного человека, не любящего традиционный подход. Для начала нужно выяснить вкусы и желания второй половинки.

Куда сходить с девушкой на первое свиданиеКуда сходить с девушкой на первое свидание
Куда сходить с девушкой на первое свидание. Фото: Изображение Midjourney

Например, для активных девушек подойдет свидание в аэротрубе, творческим — музыкальный концерт в здании планетария, мечтательным — прогулка в исторической части города и посещение маленькой кофейни. Однако, место проведения встречи не носит главную роль, но для девушки это означает внимание к ее интересам и личности, как человека.

Эти советы и рекомендации позволят начать общение и вызвать у девушки или парня особый интерес. Но при этом важно не создавать из себя непонятную личность со сложным характером, а быть собой.

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