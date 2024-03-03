Когда пройдут последние звонки и выпускные в 2024 году

Posted 3 марта, 15:05
Published 3 марта, 15:05
Modified 9 сентября, 19:31
Updated 9 сентября, 19:31
Определены даты выпускных балов и торжественных школьных линеек, посвященных последнему звонку. Даты праздничных мероприятий в 2024 году назвал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Традиционно последние звонки звучат в отечественных школах в последние майские дни. В назначенный день в общеобразовательных учреждениях проводятся праздничные линейки, символизирующие завершение очередного учебного года. На праздничных линейках звучит колокольчик, провожающий во взрослую жизнь выпускников 9-х и 11-х классов.
В 2024 году Минпросвещения порекомендовало проводить последний звонок в одну из указанных дат — 24-го либо 25-го мая.
Выпускные в российских учебных заведениях проводятся после того, как ученики заканчивают сдачу экзаменов. Это происходит в последние недели июня. Мероприятия включают в себя официальную часть: вручение аттестатов и медалей, поздравление и напутствие педагогов и родителей — и неофициальную: обычно бал школьников: развлекательные программы в кафе или ресторанах, посещение праздничных городских мероприятий.
Обычно выпускные балы проводятся в выходные дни либо накануне, чтобы родители смогли отдохнуть после волнительных мероприятий. В 2024 году официальные даты их проведения в России — пятница, 28 июня, и суббота, 29 июня.
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