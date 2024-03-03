Когда пройдут последние звонки и выпускные в 2024 году

Выпускные в российских учебных заведениях проводятся после того, как ученики заканчивают сдачу экзаменов. Это происходит в последние недели июня. Мероприятия включают в себя официальную часть: вручение аттестатов и медалей, поздравление и напутствие педагогов и родителей — и неофициальную: обычно бал школьников: развлекательные программы в кафе или ресторанах, посещение праздничных городских мероприятий.