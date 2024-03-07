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Posted 7 марта, 11:04

Published 7 марта, 11:04

Modified 9 сентября, 19:47

Updated 9 сентября, 19:47

Живите со старым холодильником, если не хотите чтобы банк отказал вам в ипотеке или автокредите

Холодильник в рассрочку — новая причина, по которой банки не дают ипотеку

7 марта 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
Живите со старым холодильником, если не хотите чтобы банк отказал вам в ипотеке или автокредите
Теперь причина отказа в ипотеке и автокредите — банальна. В 2024 году покупка бытовой техники в рассрочку или разбивание платежей по долям — банк считает взятым кредитом.

Повышенный отказ в получении ипотеки связан с наличием у клиентов испорченной кредитной истории.

Одной из распространенных причин такой ситуации является использование рассрочек при покупке товаров в онлайн-магазинах. В банках это воспринимается как наличие микрозаймов, что свидетельствует о недостатке финансовых ресурсов у заемщика для оплаты текущих расходов.

«Такая информация в кредитной истории создает сомнения в способности клиента выполнять обязательства по ипотеке», — рассказывает руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» Галина Туголукова.

Раньше были банки, которые рассматривали заемщиков с отметками о займах в микрофинансовых организациях как потенциальных клиентов. Однако теперь наличие такой записи все чаще ведет к отказу в ипотеке.

Поэтому при планировании приобретения недвижимости в ипотеку эксперты рекомендуют заемщикам скрупулезно следить за своей кредитной историей. Необходимо избегать покупок холодильника, пылесоса или компьютера «в рассрочку», поскольку такие приобретения считаются кредитом и повышенной нагрузкой на семейный бюджет.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека
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