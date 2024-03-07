Холодильник в рассрочку — новая причина, по которой банки не дают ипотеку

Posted 7 марта, 11:04
Published 7 марта, 11:04
Modified 9 сентября, 19:47
Updated 9 сентября, 19:47
Повышенный отказ в получении ипотеки связан с наличием у клиентов испорченной кредитной истории.
Одной из распространенных причин такой ситуации является использование рассрочек при покупке товаров в онлайн-магазинах. В банках это воспринимается как наличие микрозаймов, что свидетельствует о недостатке финансовых ресурсов у заемщика для оплаты текущих расходов.
«Такая информация в кредитной истории создает сомнения в способности клиента выполнять обязательства по ипотеке», — рассказывает руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» Галина Туголукова.
Раньше были банки, которые рассматривали заемщиков с отметками о займах в микрофинансовых организациях как потенциальных клиентов. Однако теперь наличие такой записи все чаще ведет к отказу в ипотеке.
Поэтому при планировании приобретения недвижимости в ипотеку эксперты рекомендуют заемщикам скрупулезно следить за своей кредитной историей. Необходимо избегать покупок холодильника, пылесоса или компьютера «в рассрочку», поскольку такие приобретения считаются кредитом и повышенной нагрузкой на семейный бюджет.
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