Топ антитрендов 2024. Рассказываем, какие вещи нужно выбросить немедленно

В небольших квартирах нам часто сложно найти место для отдыха и сна одновременно. Поэтому многие из нас раньше предпочитали использовать универсальную мебель под названием «диван-книжка». Это классный вариант, который можно было использовать как диван или разложить в кровать по обстоятельствам. К сожалению, сейчас в 2024 году такой тип мебели считается несколько устаревшим и не соответствующим современным вкусам хозяев.