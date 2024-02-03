Топ антитрендов 2024. Рассказываем, какие вещи нужно выбросить немедленно

Posted 3 февраля 2024, 12:13
Published 3 февраля 2024, 12:13
Modified 3 февраля 2024, 12:15
Updated 3 февраля 2024, 12:15
Появление социальных сетей привело к возникновению желания у многих людей приобрести подделку дизайнерской мебели для создания интерьера, который будет выглядеть так же, как на фотографиях в социальных сетях. Однако специалисты в области дизайна не советуют делать это. А если такие вещи, то лучше их заменить.
Один верхний источник света не всегда достаточен для хорошего освещения помещения. Обычно он дает слабый свет, который не создает нужной атмосферы. Поэтому важно иметь несколько источников, которые будут равномерно распределены по всему помещению. Лучше использовать различные типы освещения — бра, напольные и настольные лампы. Они помогут создать правильную атмосферу и сделать вашу жизнь более комфортной.
Время отказаться от грязно-коричневых тяжелых штор и любых других излишне навязчивых декораций на окнах. Нет никакой необходимости оправдывать многослойное и неприятно выглядящее пристрастие к моде, трендам и стилю. Теперь можно выбрать для каждого стиля органичный текстиль, который украсит пространство, придаст ему жизнь и создаст уютную атмосферу. Принцип «чем проще, тем лучше» становится ключевым в выборе ткани на окна.
В 70-х и 80-х годах столешницы из плитки были очень популярны. Но сейчас они вышли из моды. Кроме того, затирка или герметик между плитками становятся местами скопления грязи и бактерий. Поэтому, если у вас есть плиточная столешница, рекомендуется заменить ее на столешницу из натурального камня или бетона.
Тренд прошел свой путь и утратил свою актуальность. Подобная стяжка всегда была вне времени и всегда актуальна. Однако, в мягких изголовьях не удалось повторить эту классику, которая актуальной на долгие годы.
Современные тенденции в мебельном дизайне ориентированы на функциональность и практичность, отказываясь от лишних деталей. Подобная стяжка в изголовье не соответствует этим требованиям, поэтому она остается в прошлом.
В небольших квартирах нам часто сложно найти место для отдыха и сна одновременно. Поэтому многие из нас раньше предпочитали использовать универсальную мебель под названием «диван-книжка». Это классный вариант, который можно было использовать как диван или разложить в кровать по обстоятельствам. К сожалению, сейчас в 2024 году такой тип мебели считается несколько устаревшим и не соответствующим современным вкусам хозяев.
В наше время все больше людей предпочитают работать из дома. Многие из них оборудуют свою квартиру мебелью, которая специально предназначена для офиса — офисное кресло, компьютерный стол с полками. Однако эксперты уверены, что такое явление уже не актуально и вышло из моды. Исключением может быть отдельное помещение в большой квартире, где можно создать полноценный офис.
Если же вы все-таки решите организовать кабинет в небольшой квартире, то нужно максимально интегрировать его в интерьер, а не разделять пространство на рабочую и жилую зоны. При этом следует подобрать такие элементы мебели, которые гармонично впишутся в общий стиль квартиры. Например, выберите легкий столик для ноутбука и удобное кресло, не на колесиках, чтобы не повредить пол и сохранить эстетическую привлекательность помещения.
Ковры с длинным ворсом утратили свою популярность, в основном из-за их непрактичности. Ворс быстро теряет форму и проминается не только под мебелью, но и под весом людей. К тому же, вернуть такой ковер в первоначальное состояние практически невозможно.
Еще одна проблема — длинный ворс склонен заполняться пылью, грязью, песком и шерстью, особенно если в вашем доме есть дети. Такие проблемы совсем не нужны. Интерьер должен вызывать только положительные эмоции.
Как альтернативу рекомендуется использовать ковры с коротким, аккуратно подстриженным ворсом. Они также добавят вашему интерьеру уют и тепло, но при этом не доставят лишних хлопот по уходу за ними. Еще одно преимущество низкого ворса заключается в том, что на нем отлично ездят роботы-пылесосы и он не проминается.