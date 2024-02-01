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Posted 1 февраля, 06:57

Published 1 февраля, 06:57

Modified 1 февраля, 06:59

Updated 1 февраля, 06:59

Цены на квартиры в России пересмотрят с 1 февраля — эксперты

Цены на квартиры в России пересмотрят с 1 февраля — эксперты

1 февраля 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney.
В России с 1 февраля могут начать пересматривать в большую сторону цены на квартиры экономкласса, пишет Life.ру со ссылкой на экспертов.

Валерий Кочетков, представитель «Инком-недвижимость», рассказал изданию, что в январе текущего года потребительский спрос на новые жилые здания сократился на 16% по сравнению с январем прошлого года. Такое снижение обусловлено изменениями в льготных ипотечных программ, которые стали менее выгодными для покупателей.

К концу прошлого года Центральный банк принял решение охладить рынок недвижимости путем повышения первоначального взноса, установления ограничений на максимальную сумму кредита и перенесения на застройщиков обязательства по субсидированию процентной ставки.

«Эти меры привели к возникновению конфликта между застройщиками и банками, а потребители оказались пострадавшими. Они не успевают адаптироваться к быстро меняющимся условиям ипотечного кредитования и продуктам», — сообщил эксперт.

По его прогнозам, к 2024 году падение спроса может достигнуть 35%. Однако, он также уверен, что в дальнейшем покупатели вернутся на рынок, когда условия ипотечного кредитования станут более благоприятными.

Другие эксперты считают, что могут подорожать квартиры в новостройках. Они считают, что, если застройщики не смогут договориться с банками по субсидированию ставки, то во всех сегментах цены взлетят на 10–15%.

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#Илья Протвинов#Экономика#Россия#Квартира#Банки#Новостройки#Прогноз#Застройщики#Эксперты#Рынок недвижимости#Ипотечное кредитование#Цены на квартиры
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