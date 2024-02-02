Не ждите снижения цен на квартиры в РФ. Эксперт дал мрачные прогнозы

Вторичку также лучше покупать сейчас, особенно, если есть наличные деньги. В ближайшее время можно ожидать коррекции цен, возможно на 5-7% они снизятся. Сейчас низкий спрос на вторичку и нужно обязательно торговаться, тем самым можно приобрести по хорошей стоимости жилье, потому что пока, по мнению собеседника, покупатели на вес золота и собственники, которые продают квартиры, они это понимают, в том числе и агенты и, конечно, как-то идут на уступки и договариваются по поводу стоимости.