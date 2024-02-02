Не ждите снижения цен на квартиры в РФ. Эксперт дал мрачные прогнозы

Posted 2 февраля, 08:40
Published 2 февраля, 08:40
Modified 2 февраля, 08:40
Updated 2 февраля, 08:40
Собеседник рассказал, что ответ всегда стандартный — сейчас, главное правильно выстроить стратегию. Сейчас можно приобретать новостройки, пока есть ещё нормальные условия для покупки и низкие ставки, потому что семейную ипотеку продлили на год. И если вы подходите под условия — отлично.
«Если вы не подходите, то стоит поторопиться и купить квартиру. Так как еще остались редкие предложения с выгодными условиями», — рассказал собеседник.
Он добавил, что ждать снижения цен на новостройки не стоит, аналитики все также прогнозируют дальнейший рост, хоть и замедленный по сравнению с 22-23 годами. Сейчас хороший покупательский спрос на новостройки, потому что ставки на вторичку высокие и спрос переходит со вторички.
«Тем, кто продает вторичку и хочет купить новое жилье, то делает это через ипотеку именно из-за низкой процентной ставки. Также у застройщиков есть обязательства перед банками и все просчитано. Какой доход получат, что уйдет на погашение банку и что получит застройщик, и тем самым нет дельты для снижения. Банки в большей степени сейчас регулируют цены, потому что они дают кредиты под проектное финансирование и тут как бы у застройщиков руки связаны», — отметил эксперт.
Вторичку также лучше покупать сейчас, особенно, если есть наличные деньги. В ближайшее время можно ожидать коррекции цен, возможно на 5-7% они снизятся. Сейчас низкий спрос на вторичку и нужно обязательно торговаться, тем самым можно приобрести по хорошей стоимости жилье, потому что пока, по мнению собеседника, покупатели на вес золота и собственники, которые продают квартиры, они это понимают, в том числе и агенты и, конечно, как-то идут на уступки и договариваются по поводу стоимости.
У некоторых еще есть одобрения, которые действуют с прошлого года. По словам Павла Красавцева, ам ставки более-менее адекватные.
А те, кто берет, по сегодняшним ставкам, нужно понимать, что в перспективе возможно сделать рефинансирование и рассчитывать бюджет и платежи исходя из прогнозов по снижению ставок. Тем самым понизить ставку по ипотеке и, соответственно, уменьшить размер платежей.
Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала «Прайм Парк» рассказал Newia, что в начале года (в январе–феврале) спрос на жилье минимальный, поэтому в этот период сделку проводить выгоднее. Застройщики более охотно дают скидки, запускают различные стимулирующие спрос акции и бонусы. Также затишье на рынке наступает в майские праздники и летом в отпускной сезон.
По словам эксперта, скорее всего, на вторичном рынке мы увидим заметное снижение цен, так как ставки по ипотеке очень высоки. Однако в случае распространения семейной ипотеки на покупку вторичных квартир, снижения цен не будет. В целом динамика стоимости будет зависеть от конфигурации программ поддержки ипотеки в 2024 году, которая еще не определена.
«Очевидно, что власти вряд ли будут продлевать льготную ипотеку в том виде, в котором она действовала с 2020 года. Уже в декабре 2023 года был повышен минимальный первоначальный взнос, ограничен размер кредита, запрещено комбинирование льготной ипотеки с рыночной. Скорее всего, в таком виде программа просуществует до июля 2024 года и будет закрыта, а она обеспечивает от половины до двух третей спроса на жилье со стороны ипотечных заемщиков», — рассказал специалист.
Таким образом, цены на новостройки вероятно замедлят темп роста или будут стагнировать в 2024 году, тогда как вторичное жилье станет дешевле.
Не бывает универсально хороших квартир, потому что жилищные потребности у всех разные. Инвесторам Дмитрий Голев рекомендует покупать квартиры студийного формата или однокомнатные, которые хорошо подойдут для сдачи в аренду.
Соответственно, они должны располагаться в центре или на периферии центра города, рядом с метро и другими транспортными узлами. Лучше такое жилье покупать у застройщиков, чтобы в квартире была отделка под ключ. Такие квартиры хорошо подойдут под арендный бизнес, который в ближайшее время станет более доходным на фоне спроса на съемные квартиры.