Росреестр нашел гигантское количество земли для строительства новых домов

По его утверждению, любой желающий может воспользоваться данной услугой и подать заявление в компетентный орган для получения земельного участка. Это открыто как для инвесторов и застройщиков, которые ищут участки для строительства многоквартирных домов или коттеджных поселков, так и для обычных граждан, которые планируют частное строительство.