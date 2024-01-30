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Posted 30 января, 11:31

Published 30 января, 11:31

Modified 30 января, 11:34

Updated 30 января, 11:34

Росреестр нашел гигантское количество земли для строительства новых домов

Росреестр нашел гигантское количество земли для строительства новых домов

30 января 2024, 11:31
Фото: 1MI.
В рамках целевой программы «Земля для стройки» Росреестр установил более 150 тыс.га новой земли, которая будет использоваться инвесторами и застройщиками для строительства МКД и ИЖС.

Зам Председателя Правительства Марат Хуснуллин рассказал, что благодаря проекту «Земля для стройки» было выявлено свыше 80,6 тыс участков (154,8 тыс.га) незанятой земли. Программа под руководством Росреестра, запущенная в 2021 году, позволяет освоить новые территории для строительства жилья.

Из найденных участков под категорию многоквартирных домов будет выделено 55 тыс.га, а для индивидуальных (ИЖС) — 99,8 тыс. га.

«Благодаря этой работе Росреестр вносит существенный вклад в достижение рекордных показателей по вводу жилья, а значит, и в улучшение жилищных условий ещё большего количества россиян», — уверен Марат Хуснуллин.

По его утверждению, любой желающий может воспользоваться данной услугой и подать заявление в компетентный орган для получения земельного участка. Это открыто как для инвесторов и застройщиков, которые ищут участки для строительства многоквартирных домов или коттеджных поселков, так и для обычных граждан, которые планируют частное строительство.

Больше всего свободной земли нашлось у Краснодарского края (8,7 тыс.га), Московской (8,1 тыс.га) и Свердловской областей (7,5 тыс.га)

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#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Жилье#Рынок недвижимости
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