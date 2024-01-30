Росреестр нашел гигантское количество земли для строительства новых домов

Posted 30 января, 11:31
Published 30 января, 11:31
Modified 30 января, 11:34
Updated 30 января, 11:34
Зам Председателя Правительства Марат Хуснуллин рассказал, что благодаря проекту «Земля для стройки» было выявлено свыше 80,6 тыс участков (154,8 тыс.га) незанятой земли. Программа под руководством Росреестра, запущенная в 2021 году, позволяет освоить новые территории для строительства жилья.
Из найденных участков под категорию многоквартирных домов будет выделено 55 тыс.га, а для индивидуальных (ИЖС) — 99,8 тыс. га.
По его утверждению, любой желающий может воспользоваться данной услугой и подать заявление в компетентный орган для получения земельного участка. Это открыто как для инвесторов и застройщиков, которые ищут участки для строительства многоквартирных домов или коттеджных поселков, так и для обычных граждан, которые планируют частное строительство.
Больше всего свободной земли нашлось у Краснодарского края (8,7 тыс.га), Московской (8,1 тыс.га) и Свердловской областей (7,5 тыс.га)