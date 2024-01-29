Минстрой рассказал о темпах строительства жилья и рост ипотеки в 2023 году

ДОМ.РФ также опубликовал данные, согласно которым в 2023 году было выдано 2 млн кредитов на сумму 7,8 трлн рублей. Данные показатели в 1,5 раза больше чем за прошлый год. Ипотечный портфель собрал в прошлом году 4 трлн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2022.