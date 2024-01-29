Минстрой рассказал о темпах строительства жилья и рост ипотеки в 2023 году

Posted 29 января, 12:21
Published 29 января, 12:21
Modified 4 февраля, 07:22
Updated 4 февраля, 07:22
Не смотря на то, что построенных МКД по стране стало больше на 13,7%, чем за аналогичный период, частая индивидуальная застройка (ИЖС) лидирует (58,68 млн кв. м против 51,76 млн кв. м).
ДОМ.РФ также опубликовал данные, согласно которым в 2023 году было выдано 2 млн кредитов на сумму 7,8 трлн рублей. Данные показатели в 1,5 раза больше чем за прошлый год. Ипотечный портфель собрал в прошлом году 4 трлн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2022.
Представитель Минстроя заместитель министра Никита Стасишин отметил, что росту сектора недвижимости и ипотечного кредитования способствовали меры господдержки со стороны государства. Льготные ипотечные программы и созданные условия способствовали у населения повышенную спросу жилья.