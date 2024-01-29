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Posted 29 января, 12:21

Published 29 января, 12:21

Modified 4 февраля, 07:22

Updated 4 февраля, 07:22

Минстрой рассказал о темпах строительства жилья и рост ипотеки в 2023 году

Минстрой рассказал о темпах строительства жилья и рост ипотеки в 2023 году

29 января 2024, 12:21
Фото: 1MI.
По данным Росстата количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимости составило 110,44 млн кв. м, что считается очередным рекордом для России. Такой объем превышает темпы строительства в 2022 году на 7,5%.

Не смотря на то, что построенных МКД по стране стало больше на 13,7%, чем за аналогичный период, частая индивидуальная застройка (ИЖС) лидирует (58,68 млн кв. м против 51,76 млн кв. м).

ДОМ.РФ также опубликовал данные, согласно которым в 2023 году было выдано 2 млн кредитов на сумму 7,8 трлн рублей. Данные показатели в 1,5 раза больше чем за прошлый год. Ипотечный портфель собрал в прошлом году 4 трлн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2022.

Представитель Минстроя заместитель министра Никита Стасишин отметил, что росту сектора недвижимости и ипотечного кредитования способствовали меры господдержки со стороны государства. Льготные ипотечные программы и созданные условия способствовали у населения повышенную спросу жилья.

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#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Жилье#Ипотека#Квартира#Рынок недвижимости
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