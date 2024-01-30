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Posted 30 января, 05:40

Published 30 января, 05:40

Modified 30 января, 05:40

Updated 30 января, 05:40

Эксперты рассказали, когда наступят переломные моменты на рынке ипотеки

Эксперты рассказали, когда наступят переломные моменты на рынке ипотеки

30 января 2024, 05:40
Фото: 1MI.
В России в 2024 году в 2024 году ситуация на рынке недвижимости может измениться уже в 2024 году. Чего ждать от ипотеки и когда она может стать доступной, рассказали опрошенные Newia эксперты.

Чего ждать от рынка ипотеки в 2024 году?

Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала «Прайм Парк», рассказал Newia, что в 2024 году ожидается ипотечная активность на уровне 2021–2022 годов. Повторить результаты рекордного 2023 года не удастся, однако результаты будут стабильными. Основной стоп-фактор для клиентов — заградительные рыночные ставки. Однако ведущие девелоперы предлагают субсидирование кредита на определенный период, чтобы клиенты смогли избежать значительных переплат до дальнейшего рефинансирования.

Продлят ли льготную ипотеку?

Государство уже фактически сворачивает льготную ипотеку в Москве. Снижение лимита до 6 млн рублей, отмена комбо-программ и повышение первого взноса до 30% сводит к минимуму возможности ее использования.

Фото: 1MI

Кроме того, многие банки ввели дополнительные комиссии на льготные кредиты. Вместе с тем сохраняются адресные госпрограммы — семейная и IT-ипотека. По словам Дмитрия Голева, семейное кредитование станет одним из драйверов спроса на рынке массового и бизнес-класса.

Когда начнут снижать или повышать ставки по ипотеке?

Рыночные ставки по ипотеке уже достигли заградительного уровня. Эксперт рассказал, что в «Сбере» без активации дополнительных опций они превышают 20%. Серьезное удешевление ипотеки возможно лишь после уменьшения ключевой ставки, которое, вероятно, произойдет не ранее конца 2024 года. В то же время девелоперы и банки начинают запускать выгодные программы, которые помогают покупателям погашать кредит по сниженной ставки до момента рефинансирования.

Стоит ли брать сейчас квартиру?

Несомненно, сейчас стоит покупать квартиры в ликвидных новостройках, потому что это самый надежный актив для сбережения и преумножения средств в условиях экономической неопределенности.

Фото: 1MI

Собеседник уточнил, что в инвестиционных целях сейчас выгоднее всего покупать квартиры премиум-класса от проверенных девелоперов. Например, в 2023 году квадратный метр в премиальных комплексах Москвы подорожал на 9,2% при средней инфляции 7,4%. А в самых востребованных проектах премиум-класса цены за минувший год выросли на 11-17%. Особенно популярны проекты с собственными парками и развитой инфраструктурой, поэтому подобный актив проще конвертировать в деньги.

Лучше арендовать, чем покупать

Российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин считает, что рынок ипотеки по большей части зависит от проводимой мегарегулятором денежно-кредитной политики и, при существующей величине ключевой ставки, платежеспособных заемщиков осталось крайне мало.

«Более того, эффективность инвестиционной покупки недвижимости, оставалась невысокой и проигрывала альтернативным финансовым инструментам уже по итогам 2023 года. С учетом риторики представителей ЦБ относительно инерционности экономических процессов и возможности как сохранения уровня КС, так и дальнейшего увеличения, рассчитывать на изменение ситуации ранее второго квартала 2024 не приходится», — уверен эксперт.

Что выгоднее: купить квартиру без отделки или с ремонтом
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Он добавил, что более разумным решением первого полугодия 2024 может стать аренда, а не ипотека, а продление и таргетированность программ господдержки будет зависеть как от договоренностей регуляторов с финансовыми учреждениями и застройщиками, так и реальных возможностей федерального бюджета.

Когда снизят ключевую ставку

СЕО портала новостроек avaho.ru, эксперт в области недвижимости Владимир Ковалевский считает, что сегодня из-за высокой ключевой ставки ипотечные кредиты без господдержки стали невыгодными для большей части населения России. При этом тенденций к снижению ключевой ставки в 2024 году не предвидится.

До 1 июля 2024 года действуют две основные программы льготной ипотеки: 1) ипотека на новостройки с господдержкой; 2) семейная ипотека.

«Власти рассказали, что ипотека с господдержкой может продолжить действовать в регионах с низким спросом на новостройки. А вот семейную ипотеку с большой долей вероятности сохранят, так как она влияет не только на развитие рынка жилой недвижимости, но и на улучшение демографической ситуации в стране, так как отсутствие собственного жилья — это один из стоп-факторов для семей заводить ребенка. А вопрос увеличения рождаемости в России сейчас стоит очень остро», — уточнил собеседник.

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