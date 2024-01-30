Эксперты рассказали, когда наступят переломные моменты на рынке ипотеки

Posted 30 января, 05:40
Published 30 января, 05:40
Modified 30 января, 05:40
Updated 30 января, 05:40
Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала «Прайм Парк», рассказал Newia, что в 2024 году ожидается ипотечная активность на уровне 2021–2022 годов. Повторить результаты рекордного 2023 года не удастся, однако результаты будут стабильными. Основной стоп-фактор для клиентов — заградительные рыночные ставки. Однако ведущие девелоперы предлагают субсидирование кредита на определенный период, чтобы клиенты смогли избежать значительных переплат до дальнейшего рефинансирования.
Государство уже фактически сворачивает льготную ипотеку в Москве. Снижение лимита до 6 млн рублей, отмена комбо-программ и повышение первого взноса до 30% сводит к минимуму возможности ее использования.
Кроме того, многие банки ввели дополнительные комиссии на льготные кредиты. Вместе с тем сохраняются адресные госпрограммы — семейная и IT-ипотека. По словам Дмитрия Голева, семейное кредитование станет одним из драйверов спроса на рынке массового и бизнес-класса.
Рыночные ставки по ипотеке уже достигли заградительного уровня. Эксперт рассказал, что в «Сбере» без активации дополнительных опций они превышают 20%. Серьезное удешевление ипотеки возможно лишь после уменьшения ключевой ставки, которое, вероятно, произойдет не ранее конца 2024 года. В то же время девелоперы и банки начинают запускать выгодные программы, которые помогают покупателям погашать кредит по сниженной ставки до момента рефинансирования.
Несомненно, сейчас стоит покупать квартиры в ликвидных новостройках, потому что это самый надежный актив для сбережения и преумножения средств в условиях экономической неопределенности.
Собеседник уточнил, что в инвестиционных целях сейчас выгоднее всего покупать квартиры премиум-класса от проверенных девелоперов. Например, в 2023 году квадратный метр в премиальных комплексах Москвы подорожал на 9,2% при средней инфляции 7,4%. А в самых востребованных проектах премиум-класса цены за минувший год выросли на 11-17%. Особенно популярны проекты с собственными парками и развитой инфраструктурой, поэтому подобный актив проще конвертировать в деньги.
Российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин считает, что рынок ипотеки по большей части зависит от проводимой мегарегулятором денежно-кредитной политики и, при существующей величине ключевой ставки, платежеспособных заемщиков осталось крайне мало.
«Более того, эффективность инвестиционной покупки недвижимости, оставалась невысокой и проигрывала альтернативным финансовым инструментам уже по итогам 2023 года. С учетом риторики представителей ЦБ относительно инерционности экономических процессов и возможности как сохранения уровня КС, так и дальнейшего увеличения, рассчитывать на изменение ситуации ранее второго квартала 2024 не приходится», — уверен эксперт.
Он добавил, что более разумным решением первого полугодия 2024 может стать аренда, а не ипотека, а продление и таргетированность программ господдержки будет зависеть как от договоренностей регуляторов с финансовыми учреждениями и застройщиками, так и реальных возможностей федерального бюджета.
СЕО портала новостроек avaho.ru, эксперт в области недвижимости Владимир Ковалевский считает, что сегодня из-за высокой ключевой ставки ипотечные кредиты без господдержки стали невыгодными для большей части населения России. При этом тенденций к снижению ключевой ставки в 2024 году не предвидится.
До 1 июля 2024 года действуют две основные программы льготной ипотеки: 1) ипотека на новостройки с господдержкой; 2) семейная ипотека.
«Власти рассказали, что ипотека с господдержкой может продолжить действовать в регионах с низким спросом на новостройки. А вот семейную ипотеку с большой долей вероятности сохранят, так как она влияет не только на развитие рынка жилой недвижимости, но и на улучшение демографической ситуации в стране, так как отсутствие собственного жилья — это один из стоп-факторов для семей заводить ребенка. А вопрос увеличения рождаемости в России сейчас стоит очень остро», — уточнил собеседник.