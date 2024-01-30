Эксперты рассказали, когда наступят переломные моменты на рынке ипотеки

«Власти рассказали, что ипотека с господдержкой может продолжить действовать в регионах с низким спросом на новостройки. А вот семейную ипотеку с большой долей вероятности сохранят, так как она влияет не только на развитие рынка жилой недвижимости, но и на улучшение демографической ситуации в стране, так как отсутствие собственного жилья — это один из стоп-факторов для семей заводить ребенка. А вопрос увеличения рождаемости в России сейчас стоит очень остро», — уточнил собеседник.