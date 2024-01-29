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Posted 29 января, 06:20

Published 29 января, 06:20

Modified 29 января, 09:08

Updated 29 января, 09:08

Фильмы и сериалы про 90-е/«Улицы разбитых фонарей» 1997–2019 годы

90-е: какие фильмы смотрели подростки со своими родителями

29 января 2024, 06:20
Фото: kinopoisk.ru. Фильмы и сериалы про 90-е/«Улицы разбитых фонарей» 1997–2019 годы
Многие недоумевают от нашумевшего фильма «Слово пацана». Однако, чье детство пришлось на 90-е, смотрели не менее колоритные фильмы. Вспомним, о чем они?

Российские фильмы и сериалы, которые смотрели всей семьей по телевизору, различались по своему жанру. Это были комедии, исторические, приключения, детективы и т. д. Но однозначно новым направлением в кинематографе «девяностых» стало криминальное кино.

Бандитско-милицейская тематика, а также военные драмы были основой большинства лент. Самый высокий рейтинг и кассовые сборы были у кинокартин, рассказывающих про жизнь бандитов, их взаимоотношения внутри группировки, а также оперативные расследования.

Российские сериалы 90-х

Эпоха сериалов 90-х раскрылась в тематике, посвященной рабочим будням милиционеров и криминальным группировкам. Это отражала некоторую действительность суровых девяностых, в которых жизнь раскололась на два лагеря: те кто ловил бандитов, и те кто дерзко жил вопреки закону.

В основе своих сюжетов сценаристы использовали реальные дела и сведениях из источников МВД. Также были приглашены действующие оперативные сотрудники, которые помогали с «бандитским» и «ментовским» сленгом, подбором образов, приближая сериал к реальным условиям.

Сериалы транслировались по федеральным каналам, а позже записывались на видеокассеты для частного просмотра.

  • «Бригада» 2002 год
  • «Бандитский Петербург» 2000–2007 годы
  • «Убойная сила» 2000–2006 годы
  • «Улицы разбитых фонарей» 1997–2019 годы
  • «Агент национальной безопасности» 1999 год
  • «Каменская» 1999–2011 годы

Российские фильмы «90-х»

Первооткрывателем нового жанра кино про бандитов стал Алексей Балабанов, впервые снявший для массового зрителя «Брат» (1997) и Брат-2 (2000). Фильмы «Сестры» (2001) Сергея Бодрова-младшего, «Бумер» (2003) режиссера Петра Буслова и «Жмурки» (2005) от Алексея Балабанова были сняты после 2000-х, но тема однозначно была про лихие 90-е.

Много фильмов, вышедших на экраны с 1991 по 2000 годы, были посвящены событиям в Афганистане и Великой Отечественной Войне. События рассказывают о фронтовых буднях армии и судьбах тех, кто участвовал в Афганском конфликте.

  • «Блокпост» 1998 год, реж. Александр Рогожкин
  • «Анкор, еще анкор!» 1992 год, реж. Петр Тодоровский
  • «Я –русский солдат» 1995 год, реж. Андрей Малюков
  • «Пешаварский вальс» 1994 год, реж. Геннадий Каюмов, Тимур Бекмамбетов
  • «Кавказский пленник» 1996 год, реж. Сергей Бодров
  • «Черная акула» 1993 год, реж. Виталий Лукин
  • «Утомленные солнцем» 1994 год, реж. Никита Михалков

Российские комедии 90-х

Не смотря на смутное время, российский кинематограф сумел снять и комедийные ленты, полюбившиеся всем возрастам. Для российских режиссеров типично было сочетать в комедии — юмор, жизненную мудрость и немного драмы.

  • «Особенности национальной охоты» 1995 год, реж. Александр Рогожкин
  • «Особенности национальной рыбалки» 1998 год, реж. Александр Рогожкин
  • «Особенности национальной охоты в зимний период» 2000 год, реж. Александр Рогожкин
  • «Бедная Саша» 1997 год, реж. Тигран Кеосаян
  • «Мама не горюй» 1997 год, реж. Максим Пежемский
  • «Сирота Казанская» 1997 год, реж. Владимир Машков
  • «Ширли-мырли» 1995 год, реж. Владимир Меньшов
  • «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», 1992 год, реж. Леонид Гайдай
  • «Президент и его внучка» 1999 год, реж. Тигран Кеосаян
  • «Старые клячи» 2000 год, реж. Эльдар Рязанов
  • «Ландыш серебристый» 2000 год, реж. Тигран Кеосаян
  • «Русское чудо» 1994 год, реж. Михаил Кокшенов
  • «Тонкая штучка» 1999 год, реж. Александр Полынников
  • «ДМБ» 2000 год, реж. Роман Качанов
  • «Не послать ли нам гонца» 1998 год, реж. Валерий Чиков
  • «Не валяй дурака» 1997 год, реж. Валерий Чиков
  • «Любовь зла» 1999 год, реж. Владимир Зайкин

Мелодрамы и драмы 90-х

Российские женщины, несмотря на тяжелое бремя «девяностых», по-прежнему хотели любить и надеяться на лучшее. Не упуская из виду женскую аудиторию, режиссеры сняли много драматичных фильмов о любви, отношениях и сложных жизненных ситуациях. Все они тесно переплетены с духом переворотного времени, но давали надежду жить вопреки всему.

Многие из написанных сценариев не приходилось выдумывать, такие ленты чаще являлись биографическими.

  • «Граница: Таежный роман» 2000 год, реж. Александр Митта
  • «Любить по-русски» 1995 год, реж. Евгений Матвеев
  • «Любить по-русски-2» 1996 год, реж. Евгений Матвеев
  • «Интердевочка» 1989 год, реж. Пётр Тодоровский
  • «Орел и решка» 1995 год, реж. Георгий Данелия
  • «Перекресток» 1998 год, реж. Дмитрий Астрахан
  • «Барышня-крестьянка» 1995 год, реж. Алексей Сахаров
  • «Ты у меня одна» 1993 год, реж. Дмитрий Астрахан
  • «Ворошиловский стрелок» 1999 год, реж. Станислав Говорухин
  • «Небеса Обетованные» 1991 год, реж. Эльдар Рязанов
  • «Мусульманин» 1995 год, реж. Владимир Хотиненко
  • «Страна глухих» 1998 год, реж. Валерий Тодоровский
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