90-е: какие фильмы смотрели подростки со своими родителями

Posted 29 января, 06:20
Published 29 января, 06:20
Modified 29 января, 09:08
Updated 29 января, 09:08
Российские фильмы и сериалы, которые смотрели всей семьей по телевизору, различались по своему жанру. Это были комедии, исторические, приключения, детективы и т. д. Но однозначно новым направлением в кинематографе «девяностых» стало криминальное кино.
Бандитско-милицейская тематика, а также военные драмы были основой большинства лент. Самый высокий рейтинг и кассовые сборы были у кинокартин, рассказывающих про жизнь бандитов, их взаимоотношения внутри группировки, а также оперативные расследования.
Эпоха сериалов 90-х раскрылась в тематике, посвященной рабочим будням милиционеров и криминальным группировкам. Это отражала некоторую действительность суровых девяностых, в которых жизнь раскололась на два лагеря: те кто ловил бандитов, и те кто дерзко жил вопреки закону.
В основе своих сюжетов сценаристы использовали реальные дела и сведениях из источников МВД. Также были приглашены действующие оперативные сотрудники, которые помогали с «бандитским» и «ментовским» сленгом, подбором образов, приближая сериал к реальным условиям.
Сериалы транслировались по федеральным каналам, а позже записывались на видеокассеты для частного просмотра.
Первооткрывателем нового жанра кино про бандитов стал Алексей Балабанов, впервые снявший для массового зрителя «Брат» (1997) и Брат-2 (2000). Фильмы «Сестры» (2001) Сергея Бодрова-младшего, «Бумер» (2003) режиссера Петра Буслова и «Жмурки» (2005) от Алексея Балабанова были сняты после 2000-х, но тема однозначно была про лихие 90-е.
Много фильмов, вышедших на экраны с 1991 по 2000 годы, были посвящены событиям в Афганистане и Великой Отечественной Войне. События рассказывают о фронтовых буднях армии и судьбах тех, кто участвовал в Афганском конфликте.
Не смотря на смутное время, российский кинематограф сумел снять и комедийные ленты, полюбившиеся всем возрастам. Для российских режиссеров типично было сочетать в комедии — юмор, жизненную мудрость и немного драмы.
Российские женщины, несмотря на тяжелое бремя «девяностых», по-прежнему хотели любить и надеяться на лучшее. Не упуская из виду женскую аудиторию, режиссеры сняли много драматичных фильмов о любви, отношениях и сложных жизненных ситуациях. Все они тесно переплетены с духом переворотного времени, но давали надежду жить вопреки всему.
Многие из написанных сценариев не приходилось выдумывать, такие ленты чаще являлись биографическими.