90-е: какие фильмы смотрели подростки со своими родителями

Российские женщины, несмотря на тяжелое бремя «девяностых», по-прежнему хотели любить и надеяться на лучшее. Не упуская из виду женскую аудиторию, режиссеры сняли много драматичных фильмов о любви, отношениях и сложных жизненных ситуациях. Все они тесно переплетены с духом переворотного времени, но давали надежду жить вопреки всему.