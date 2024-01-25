Куда сходить с девушкой на свидание. Топ самых романтических идей

Если вы не знаете, куда пойти на первую встречу с девушкой, то лучше всего предложить ей посетить кафе или ресторан. В таких местах вы сможете безопасно общаться и больше узнать друг о друге. Однако, следует избегать заведений с экзотической кухней и непонятными столовыми принадлежностями. Лучше выбрать место с привычной европейской кухней, которому вы доверяете. Также вариантом может быть посещение небольшой уютной кофейни.