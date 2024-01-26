Три породы собак, которые сводят с ума своим странным характером

Если на прогулке собака спускается с поводка, то обязательно убегает. Его можно долго звать к себе, Акита-Ину вернется только тогда, когда сам захочет. Еще владельцы отмечают его странное поведение, которое выражается в замирании. Выйдя на улицу, он может сесть и созерцать окружающую обстановку, не двигаясь часами. Даже если идет дождь и хозяин опаздывает на работу, все равно придется ждать, когда собака придет в себя и соберется домой.