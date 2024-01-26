Три породы собак, которые сводят с ума своим странным характером

Posted 26 января, 09:34
Published 26 января, 09:34
Modified 27 января, 14:35
Updated 27 января, 14:35
Все хотят видеть рядом собой самого умного и преданного питомца, который станет в семье любимцем на много лет. Но иногда при выборе щенка милая внешность бывает обманчива. С процессом взросления собаки хозяева начинают замечать трудности в их воспитании.
Кинологи давно выявили породы самых умных собак, легко поддающихся дрессировке. Но так же есть собаки, которые на это мало способны. Из 1000 отзывов реальных владельцев собак различных пород мы нашли три самые сложные породы, которые сводят с ума своих хозяев, портят мебель и совершенно не слушаются.
«Персональный дед» — так окрестили эту породу заводчики, которые завели Французского бульдога. Порода собак, которая постоянно хрюкает, храпит, тяжело дышит и выпускает газы в режиме 24/7. Последний факт очень смущает хозяев, так как смена корма никак не влияет на пищеварительный тракт питомца.
Со слов владельцев, собаки обладают очень упрямым характером. Французского бульдога невозможно вытащить из квартиры на прогулку и обратно — он будет твердо стоять и вилять хвостиком, если его зовут.
Когда хозяева просят выполнить команду, маленькая хрюша смотрит умным взглядом, но ничего не делает. За это качество бульдог прослыл не самой умной собакой. Для того чтобы пес запомнил команды, нужно очень много времени и ежедневных тренировок.
По отзывам владельцев, Хаски это ребенок в душе, который вечно играет даже во взрослом возрасте. Хорошо выполняет заученные команды — «дай лапу», «ко мне», «сидеть». Тяжело переносить проживание в помещении квартиры или дома, поэтому с ним нужно очень много гулять, чтобы сбросить энергию.
Несмотря на выученные команды, может убежать от хозяина, если увидел что-то интересное. Это говорит о большой любознательности к миру и окружающей обстановке.
Владельцы частных домов отмечают, что Хаски часто делают подкоп в вольерах и убегают, гуляя по улицам и соседским дворам. По характеру это собака-странник, бродяга, которой нужны бескрайние поля и свобода. Такая собака совершенно не подходит для квартиры, так как стоит ожидать полное отсутствие ремонта. Грызть мебель, сдирать обои, портить двери и все что находится в квартире — они делают с большим удовольствием.
Порода Хаски подходит для ежедневной работы в упряжке, это собака для охотников и путешественников. Даже проживание в частном доме не раскрывает потенциал питомца.
Заводчики Хаски рекомендуют хорошо подумать, прежде чем заводить такую породу, поскольку придется подстраивать свой образ жизни под желания и потребности собаки.
По мнению владельцев, Акита-Ину занимает первое место в списке собак со сложным характером. В народе его окрестили котопсом, потому как порода имеет тело собаки. Однако, своеволие и жизнь по принципу «сам по себе» делают его похожим на кошку.
Японский плюшевый медвежонок, не смотря на свою милую внешность, обладает своеобразным и нелюдимым характером. Тяжелый нрав начинается с того, что собака не любит, чтобы ее тискали и гладили. Если это делать против воли Акита-Ину, она начинает рычать и даже может укусить. В семье такая порода требует, что бы к ней относились на равных, уважали и не ждали послушания.
У заводчиков складывается впечатление, что это питомец завел себе хозяина, а не наоборот. Иерархия в семье тяжело воспринимается породой, Акита так и норовит поставить себя на первое место.
Профессиональные кинологи отмечают аборигенный тип породы, поэтому собака очень тяжело подается дрессировке. Еще Акита-Ину любит грызть мебель и портить ремонт, но это утверждение свойственно не для всех представителей породы.
Если на прогулке собака спускается с поводка, то обязательно убегает. Его можно долго звать к себе, Акита-Ину вернется только тогда, когда сам захочет. Еще владельцы отмечают его странное поведение, которое выражается в замирании. Выйдя на улицу, он может сесть и созерцать окружающую обстановку, не двигаясь часами. Даже если идет дождь и хозяин опаздывает на работу, все равно придется ждать, когда собака придет в себя и соберется домой.
Все собаки без исключения умные, но обладают особенностями, свойственные их породе. При желании завести домашнюю собаку стоит внимательно отнестись к происхождению и характеру питомца, прочитать отзывы владельцев или пообщаться с ними. Стоит подумать, можно ли в имеющихся обстоятельствах создать нужные условия, в которых семья и собака могут мирно существовать. Правильная порода является залогом того, что вам никогда не придется жалеть о своем выборе.