15 поступков, которые отменяют депрессию и делают жизнь ярче

Для многих людей эталоном успеха является достигнутый итог, но мало кто умеет получать удовольствие от самого процесса. Такие люди всегда говорят: «Когда я получу … то стану наконец счастлив». Но как показывает практика, достигнув желаемых результатов счастья не прибавляется ни на грамм. Не надо привязываться к конечной точке события или ждать дивидендов. Нужно жить эту жизнь в процессе, иначе она превратиться в короткий миг и сожаление о прошлом.