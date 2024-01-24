15 поступков, которые отменяют депрессию и делают жизнь ярче

Posted 24 января, 05:17
Published 24 января, 05:17
Modified 24 января, 05:37
Updated 24 января, 05:37
Хоть и тяжело думать о спорте, но энергия появляется только от движения. Помимо этого, занятия спортом влияют на внешний вид, физическое здоровье и настроение. Для начала приучитесь долго ходить пешком, а уже потом можно выбрать нужное направление и записаться в спортивную группу.
Чтобы выбраться из порочного круга «дом-работа-дом» необходимо часто менять обстановку. Получить новые позитивные впечатления можно только уехав из города. Это может быть долгожданный отпуск на пару недель или выездные выходные в соседний город.
Очень часто люди носят ненужный груз в своей голове, каждый день думая об одной и той же проблеме или неудаче. Попробуйте переформатировать свою память, сядьте и настройте себя на новую жизнь, забыв тягостное прошлое. Если не получается это сделать самостоятельно, можно обратиться за помощью к психологу, который проведет нужную терапию.
Сделайте своей самой главной задачей бережное и внимательное отношение к себе. Пусть день начинается с заботы о самом главном человеке, которого вы видите в своем зеркале. Вкусная еда, красивая одежда, любимая музыка, необходимый отдых — начните уже давать своему внутреннему ребенку самое лучшее, как это делает мать для родного дитя.
Знакомства и более близкое общение со старыми друзьями приносят эмоции от обогащения новым опытом, открывают мир на новый лад и положительно сказываются на общем настроении. Не стоит закрываться от встреч и разговоров, ссылаясь на усталость. Новые люди как и незнакомая обстановка приносят свежие впечатления.
Изменение цвета волос, прически, покупка одежды, отличной от привычного гардероба станет хорошим поводом посмотреть на себя под новым углом. Внешние перемены обязательно притягивают внутренние, внося в повседневную жизнь что-то новое.
Вовремя расхламить свою жизнь — это самая лучшая профилактика не только от ненужных вещей, но и людей, ситуаций. Закон энергии существует таким образом, что когда отдаешь ненужное, на его место приходит что-то новое. Стоит выкинуть или раздать накопления в виде старой одежды, сумок, ремней, истекших сроком годности косметики, баночек с кремом, стройматериалов от ремонта и треснувших тарелок. Не пользуетесь — значит не нужно.
Интернет и соцсети забирают львиную долю нашего внимания. Телефон в руках не оставляет времени для простого общения с семьей и давно намеченных домашних дел. Возможно, стоит ввести правило двух часов, когда все домочадцы складывают гаджеты в коробку. Спорим, это полезно как для здоровья, так и взаимоотношений?
Получить свежий глоток воздуха можно от освоения новых навыков. Это могут быть давно запланированные курсы или новое хобби, которое идет вразрез с обычной жизнью. Если поступление на второе высшее слишком затратная идея, можно освоить дистанционные курсы новой профессии. Ну, а чтобы получить эмоции от общения, стоит пойти на танцы сальсы или бачаты.
Заботы о детях и повседневный быт часто отодвигают отношения супругов на второй и третий план. Давно любившие друг друга люди в лучшем случае становятся хорошими соседями, в худшем — постоянно ругающимися врагами. Стоит посмотреть на своего близкого человека другими глазами и вспомнить, как произошло знакомство, где проходило первое свидание и провести вечер вдвоем подальше от привычной обстановки.
Бесконечные покупки продуктов питания, одежды и прочих вещей для дома могут стать дурной привычкой. Она может перетекать из обычной потребности в навязчивую идею купить все что продается. Стоит составить список последних покупок, проанализировать бюджет и завести новые правила разумной экономии. Представьте себе, что деньгами, которые тратятся впустую, могли бы давно закрыть кредит или сделать качественный ремонт в доме.
Чтобы принимать все невзгоды жизни с заявленным спокойствием стоит применить технику «взгляд со стороны». Представьте, что вы чужой человек в своем доме и смотрите на все конфликты и проблемы издалека, наблюдая с расстояния. Этот метод позволяет не нервничать и не принимать близко к сердцу многие вещи, большинство из которых на самом деле являются пустяком.
Для многих людей эталоном успеха является достигнутый итог, но мало кто умеет получать удовольствие от самого процесса. Такие люди всегда говорят: «Когда я получу … то стану наконец счастлив». Но как показывает практика, достигнув желаемых результатов счастья не прибавляется ни на грамм. Не надо привязываться к конечной точке события или ждать дивидендов. Нужно жить эту жизнь в процессе, иначе она превратиться в короткий миг и сожаление о прошлом.
Установить рамки общения для токсичных людей, снять с себя круг обязанностей и не опускаться на дно из-за близких людей — это разумная расстановка личных границ. Мало кому понравиться, что самый удобный человек вдруг становится неудобным, конфликта не избежать даже с любимыми. Но это будет честно и справедливо в первую очередь для вас.
Пожалуй, самое главное это вовремя уйти от туда, где плохо: от неприятного собеседника, от тяжелой работы, от агрессивного человека, от морально разлагающегося близкого и т. д. Нужно признать, что прежняя система давно не работает и найти силы проститься с прошлым, начав новую главу жизни.