Как компактно хранить вещи в квартире. Топ-7 советов от дизайнеров

Когда площадь кухни невелика, возникают проблемы с хранением продуктов, посуды и кухонной техники. При этом важно максимально грамотно использовать доступное пространство, чтобы оставить свободными квадратные метры. Один из способов решения этой проблемы — установка кухонного гарнитура до самого потолка, который будет содержать большое количество модулей.



Чтобы эффективно использовать пространство, можно комбинировать различные элементы: ящики и полки. Такой подход позволит разместить на них предметы разного объема и типа. Кроме того, закрывая все это фасадами, можно скрыть даже большие и не очень красивые вещи.