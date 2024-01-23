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Posted 23 января, 05:42

Published 23 января, 05:42

Modified 23 января, 05:42

Updated 23 января, 05:42

Как компактно хранить вещи в квартире. Топ-7 советов от дизайнеров

Как компактно хранить вещи в квартире. Топ-7 советов от дизайнеров

23 января 2024, 05:42
Фото: 1MI
Чтобы квартира выглядела просторно, нужно уметь компактно складывать вещи. Как грамотно это сделать и каким советам нужно следовать, в материале Newia.

Избавиться от шкафа

Дизайнеры считают, что в небольшой квартире, где пространство ограничено, важно умело и творчески использовать вертикальную поверхность. Один из способов это сделать — заменить обычный шкаф необычной высокой ширмой или занавеской.

За ширмой можно создать открытый стеллаж с полками, углублениями-органайзерами, вешалками и другими устройствами для хранения вдоль стены. Располагая крючки вертикально и заполняя всю доступную площадь до потолка, вы можете аккуратно разместить любые предметы, отделяя верхнюю одежду от домашней и сочетая различные аксессуары, такие как сумка, зонт, ремень или шапка.

Полки вокруг окна

Область около окна, вместе с областью вокруг дверного отверстия, часто остаются без должного внимания. Однако зря, ведь это еще одно удобное пространство для хранения. Установите на всем протяжении оконной рамы книжные полки, а широкий подоконник используйте как место для отдыха — и получите готовую уютную зону для спокойных вечеров.

Использовать технические пространства

Разумно использовать внутреннюю площадь технических помещений в ванной комнате, а также пространство под ванной и установить открытые полки на стенах. Это даст возможность удобно хранить чистящие средства, туалетную бумагу и другие аксессуары.

Открытые полки также могут быть полезным дополнительным местом для хранения вещей, связанных с ванной и туалетом. Важно не забывать о пространстве над унитазом — его можно использовать, установив там полку и разместив на ней влажные салфетки, полотенца, освежители воздуха, порошки и другие предметы.

Сделать антресоли

Если вы столкнулись с проблемой ограниченного пространства в своей прихожей, то покупка стандартного шкафа может быть не самым лучшим решением. Ведь он займет лишнее место и не позволит эффективно хранить сезонные вещи, головные уборы и обувь.

Фото: 1MI


Чтобы полностью использовать доступное пространство, входная зона может быть оборудована встроенным шкафом, который будет располагаться от пола до потолка. Такой шкаф поможет вам максимально оптимизировать хранение вещей, не занимая дополнительного пространства в прихожей.

Еще одним вариантом является система шкафов с антресолями. Она предлагает дополнительные полки или перегородки, которые поднимаются над основным шкафом. Такие антресоли позволяют компактно и удобно хранить все необходимые вещи, избегая лишних затрат места.

Как хранить вещи на кухне

Когда площадь кухни невелика, возникают проблемы с хранением продуктов, посуды и кухонной техники. При этом важно максимально грамотно использовать доступное пространство, чтобы оставить свободными квадратные метры. Один из способов решения этой проблемы — установка кухонного гарнитура до самого потолка, который будет содержать большое количество модулей.

Чтобы эффективно использовать пространство, можно комбинировать различные элементы: ящики и полки. Такой подход позволит разместить на них предметы разного объема и типа. Кроме того, закрывая все это фасадами, можно скрыть даже большие и не очень красивые вещи.

Проектор вместо телевизора

В небольшой квартире каждый сантиметр стены имеет значение. Вместо того, чтобы установить телевизор на стену, можно воспользоваться цифровым проектором на гладкой поверхности.

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Большинство моделей проекторов имеют функцию умного зума, которая позволяет подстроить размер изображения под параметры экрана, не требуя перемещения проектора вперед и назад от стены.

Нестандартные решения

Кровать без встроенных ящиков — пустая трата денег. Если их нет, можно купить коробки или контейнеры и спрятать в них сезонную одежду, журналы и другие редко используемые предметы.

Можно использовать пространство над кроватью. Установить полки и отсеки в форме буквы П над изголовьем.

Фото: 1MI

Интересная идея — использовать подносы. Это поможет поддерживать порядок. Например, на подносе в прихожей можно хранить обувь, на кухне — чашки, в спальне — украшения.

Если проанализировать свободные участки на кухне и задействовать свою фантазию, можно найти достаточно места для полотенец, столовых приборов и других необходимых кухонных предметов.

Фартук может стать местом для прикрепления рейлинга, а различные корзинки и красивые коробки — как эстетичный, но функциональный декор.

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#Илья Протвинов#Общество#Недвижимость#Жилье#Квартира#Шкаф#Крючки#Компактное хранение#Подоконник
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