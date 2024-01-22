Как утеплить квартиру в самых холодных местах

Обладатели квартир с высоким потолком не редко сталкиваются с тем, что тепло поднимается на вверх и уходит на потолок. В данном случае с законами физики не поспорить, поэтому остается только позаботиться о том, как это тепло вернуть. Одним из выходов данного положения является снижение высоты комнат. Это можно сделать с помощью монтажа натяжного потолка.