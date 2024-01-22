Как утеплить квартиру в самых холодных местах

Posted 22 января, 10:06
Published 22 января, 10:06
Modified 23 января, 16:15
Updated 23 января, 16:15
С приходом зимних холодов вопрос сохранения тепла становится актуальным. Но бывает так, что сколько не нагревай помещение, а в ней все равно холодно. Часто причиной становится сквозняк, гуляющий по дому. Но от куда он берется?
Холодные окна в доме это основной источник ухода тепла. Уплотнительные резинки створок могут со временем рассыхаться и деформироваться, создавая зазоры. Эту проблему можно решить самостоятельно или привлечь специалистов, которые сделают профилактику и смогут поменять уплотнитель.
Если дело не в деталях, то можно приобрести уплотнительную полимерную ленту и проклеить ею проемы и периметр окна.
Холод в квартире может сохраняться из-за длинных и плотных гардин, которые закрывают окно и батарею отопления. Для максимального обогрева комнаты стоит приобрести укороченные, но плотные римские шторы, открывающие источник тепла. Если качественно утеплить окна и повесить правильные занавески, то в квартире будет на порядок теплее и уютнее.
Мало кто придает значение входным дверям, которая так же как и окна, имеют уплотнительные резинки и пропускают холод. Сквозняк усиливается при открытой замочной скважине без язычка. При плохо настроенных окнах и двери ветер в квартире может гулять постоянно. Решением этого вопроса станут уплотнитель для железных входных дверей и закрытая замочная скважина.
Также в продаже имеются временные накладные шторы на входную дверь. Они отсекают холод по такому же принципу, как в старину зимой на дверь вешали одеяло.
Полы в квартире могут быть холодными по нескольким причинам — некачественный ремонт, проживание на первом этаже, размещение квартиры над аркой. Установка системы «теплый пол» может раз и навсегда решить проблему не только с холодными полами, но и отоплением в целом.
Если это слишком дорогостоящая процедура, то можно ограничиться новым настилом из ДСП и укладкой фольгированного утеплителя. Толстые ворсистые ковры также обладают хорошим теплоизоляционным свойством, которые не дадут ногам так сильно замерзать.
Обладатели квартир с высоким потолком не редко сталкиваются с тем, что тепло поднимается на вверх и уходит на потолок. В данном случае с законами физики не поспорить, поэтому остается только позаботиться о том, как это тепло вернуть. Одним из выходов данного положения является снижение высоты комнат. Это можно сделать с помощью монтажа натяжного потолка.
Если не хочется терять ценный объем, то стоит прибегнуть к установке теплого пола. Самая холодная поверхность будет нагреваться, тем самым компенсируя уход тепла под потолок.
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