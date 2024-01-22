Как утеплить пластиковые окна если их продувает зимой

В квартире и доме есть места, через которые тепло уходит в прямом смысле слова. Вроде и батареи горячие, а в доме зябко. В ход идут дополнительные источники тепла — конвекторы, тепловентиляторы, калориферы. Работающие круглыми сутками приборы не только сжигает воздух, но и электроэнергию. Люди годами могут так жить и не понимать причин холода в квартире.