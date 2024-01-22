Как утеплить пластиковые окна если их продувает зимой

Posted 22 января, 08:54
Published 22 января, 08:54
Modified 23 января, 16:22
Updated 23 января, 16:22
В квартире и доме есть места, через которые тепло уходит в прямом смысле слова. Вроде и батареи горячие, а в доме зябко. В ход идут дополнительные источники тепла — конвекторы, тепловентиляторы, калориферы. Работающие круглыми сутками приборы не только сжигает воздух, но и электроэнергию. Люди годами могут так жить и не понимать причин холода в квартире.
К сожалению, но окна это большая прореха, через которое уходит тепло. А пластиковые окна, которым уже много лет, со временем приобретают проблему в виде сквозняков. Связано это прежде всего с тем, что уплотнительные резинки рассыхаются, а швы в пространстве между окном и стеной могут разрушаться.
Чтобы минимизировать утечку тепла необходимо заменить уплотнительные резинки окон на новые. Углы и щели в проеме, из которых дует, замазать силиконовым прозрачным герметиком.
Однако, большинство пластиковых окон продуваются не меньше старых. Если это представляет из себя действительно сложную проблему, то можно заклеить окна. Для этого используют самоклеющуюся уплотнительную полимерную ленту, стоимостью от 100 рублей за 1 рулон. Этим материалом закрывают сторону, к которой прилегает открывающаяся дверца.
Такой трюк позволяет уплотнительной резинке окна лучше прилегать к раме и устранить сквозняк. Для более серьезных сквозняков стоит заклеить окна полностью. Однако, квартиру нельзя будет проветривать.
Мало кто придает значение одежде для окон, когда вопрос касается отопления. Обычно, неприглядный вид батарей пытаются закрыть шторами. Но в этом и кроется большая ошибка, так как тяжелая зимняя гардина перекрывает тепло. Она отбивает холод от окна, но не нагревает помещение, тем самым работая в холостую.
В холодной квартире, не смотря на красоту и интерьер длинных гардин, вариант коротких штор это самый лучший способ максимально нагреть помещение. Правильные шторы должны доходить до подоконника, открывать батарею, а также задерживать холод, идущий от стекл окна.
Для этого можно использовать жалюзи, римские шторы «блэкаут», занавески из плотной ткани или органзы. Даже легкий тюль, доходящий до подоконника с открытой батареей, прибавит комнате минимум 5 градусов тепла.
Для красивого интерьера можно найти компромисс в виде длинных и коротких штор. А чтобы скрыть батарею отопления можно использовать декоративную панель, которая пропускает тепло.