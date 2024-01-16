Организация хранения вещей в маленькой прихожей

Для того чтобы маленькое малометражная прихожая со встроенными шкафами органично смотрелась рекомендуется выбирать нейтральный дизайн. Стоит уделить внимание цвету дверей, которые должны быть в тон стенам. Это позволяет не разбивать пространство на цветовые блоки, а создавать единство. Сюда же стоит отнести и цвет мебели, шкафов, настенного декора — рамки, полочки, панно, полки и т. д. Плинтуса, дверные ручки, напольное покрытие тоже должны составлять единый ансамбль и согласоваться в похожей цветовой тональности.