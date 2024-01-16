Организация хранения вещей в маленькой прихожей

Posted 16 января, 10:29
Published 16 января, 10:29
Modified 24 января, 05:07
Updated 24 января, 05:07
Зачастую квартиры не предназначены для хранения большого количества одежды, обуви, а также различных вещей. Даже при наличии кладовой или хозяйственной комнаты не всегда получается прийти к налаженной системе хранения. Эта проблема особенно актуальна для больших семей в типовом жилье.
Владельцы квадратных метров идут на разные ухищрения, чтобы компактно и незаметно разместить свое имущество. Дизайнеры внесли большой вклад в создание пространств для хранения, взяв за основу тему советских антресолей. Специалисты по интерьеру как никто умеют использовать с умом каждый свободный сантиметр помещения.
План коридора зачастую имеет форму вытянутого прямоугольника, который является связующим звеном для всех комнат в квартире. Это самое функциональное помещение, так как является проходным. Очень важно не загромождать коридор, чтобы домочадцы могли комфортно и без препятствий ходить из комнаты в комнату.
Вместе с тем, это часть дома, которая могла бы послужить хозяевам, став кладовой для многочисленных вещей. Однако, установка стандартного шкафа или иной мебели затруднительны и совсем не подходят для узкого коридора. Для решения этой проблемы дизайнеры придумали различные приемы и способы обустройства маленьких прихожих.
Пространство под потолком является любимым местом дизайнеров, так как высота этого помещения не имеет большого значения. Устроенные над головой узкие шкафы снабжаются простыми и ровными фасадами, глядя на которые кажется что это просто стены. Такой трюк позволяет убрать с глаз все лишнее и создать гармоничный вид коридора.
Стандартный прием встроенного шкафа-купе в коридор квартиры не теряет своей актуальности. Обычно, такая конструкция имеет узкую ширину, в самых маленьких прихожих — не более 30 см. Но благодаря большой площади на всю стену и высоту до потолка позволяет комфортно разместить все вещи по полочкам.
Если шкаф-купе будет иметь стеклянные двери, то этот оптический трюк позволит увеличить пространство в два раза. Даже не смотря на маркость отражающей поверхности, дизайнеры настаивают на таком интерьерном решении. Для узкого коридора и наличия в нем шкафа — это пожалуй единственный выход раскрыть его площадь.
Если коридор обладает нишей или более свободной шириной, то такое пространство можно использовать для обустройства комнаты хранения.
Для этого достаточно наличия 50 см чтобы выстроить стены и установить двери. Для экономии пространства лучшим решением станут не распашные, а раздвижные межкомнатные двери.
В оборудованной комнате можно обустроить штанги для хранения уличной одежды, выстроить полки для обуви и прочих аксессуаров. Верхнее пространство также использовать для многочисленных стеллажей под хранение.
Узкий и маленький коридор создан для того чтобы использовать все оптические иллюзии и лайфхаки для расширения пространства. Так как внедрение систем хранения делает эту комнату меньше обычной, цвет стен, потолка и дверей должны нивелировать эту проблему.
Для того чтобы маленькое малометражная прихожая со встроенными шкафами органично смотрелась рекомендуется выбирать нейтральный дизайн. Стоит уделить внимание цвету дверей, которые должны быть в тон стенам. Это позволяет не разбивать пространство на цветовые блоки, а создавать единство. Сюда же стоит отнести и цвет мебели, шкафов, настенного декора — рамки, полочки, панно, полки и т. д. Плинтуса, дверные ручки, напольное покрытие тоже должны составлять единый ансамбль и согласоваться в похожей цветовой тональности.
Но если такой прием кажется слишком скучным, стоит прибегнуть к грамотному контрасту интерьера. Если стены и двери выполнены в одной гамме, то мебель можно выбрать потемнее. Если пол и двери контрастные, то мебель выбирается под цвет стен.
Использование простых цветов в декоре позволяет создать уют в маленьком пространстве. Использование бежевых, песочных и кремовых оттенков окутывает теплом. Молочные, жемчужные и перламутровые добавляют объем. Голубые, розовые с холодным подтоном наполняют прихожую дополнительным светом.
Не рекомендуется использовать обои с цветным узором, горизонтальной полосой или фотообои. Они акцентируют на себе внимание и съедают пространство. Лучше всего выбрать размытые абстрактные изображения или очень мелкий рисунок в пудровом тоне. Большие круги, волны, геометрические фигуры в приглушенном дизайне выгодно смотрятся в маленькой прихожей.