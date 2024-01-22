Как сделать шумоизоляцию в квартире — топ проверенных способов

Практически в каждом объявлении о продаже квартиры можно найти заверения о том, что соседи интеллигентные и не шумные, а то и дружные. Однако, как показывает опыт, это не всегда так. Даже если продавец говорит правду, нет никаких гарантий, что хорошие соседи не уедут и на их место не поселятся любители шуметь.



Неприятности с шумными соседями могут возникнуть как в новостройке, так и в квартире на вторичном рынке. Паниковать из-за этого нужно не только при покупке кирпичного или монолитного дома, но и особенно панельного. Решить эту проблему можно разными способами.



Первый — это попробовать вести переговоры с соседями. Они, возможно, согласятся учитывать ваше желание жить в тишине и, например, уменьшат громкость музыки и не будут шуметь после определенного времени — до 22:00, в некоторых регионах до 23:00.



Если диалог не помогает, можно подать жалобу в полицию. Они смогут принять меры, если шум нарушает общественный порядок.