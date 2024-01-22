Как сделать шумоизоляцию в квартире — топ проверенных способов

Posted 22 января, 09:41
Published 22 января, 09:41
Modified 22 января, 09:41
Updated 22 января, 09:41
Практически в каждом объявлении о продаже квартиры можно найти заверения о том, что соседи интеллигентные и не шумные, а то и дружные. Однако, как показывает опыт, это не всегда так. Даже если продавец говорит правду, нет никаких гарантий, что хорошие соседи не уедут и на их место не поселятся любители шуметь.
Неприятности с шумными соседями могут возникнуть как в новостройке, так и в квартире на вторичном рынке. Паниковать из-за этого нужно не только при покупке кирпичного или монолитного дома, но и особенно панельного. Решить эту проблему можно разными способами.
Первый — это попробовать вести переговоры с соседями. Они, возможно, согласятся учитывать ваше желание жить в тишине и, например, уменьшат громкость музыки и не будут шуметь после определенного времени — до 22:00, в некоторых регионах до 23:00.
Если диалог не помогает, можно подать жалобу в полицию. Они смогут принять меры, если шум нарушает общественный порядок.
Также можно предпринять шаги по шумоизоляции собственной квартиры. Воспользоваться специальными материалами и техниками, чтобы уменьшить звуковое проникновение из соседних квартир.
Не стоит паниковать и сразу отказываться от покупки жилья из-за потенциальных проблем со шумными соседями. В большинстве случаев эта проблема решаема и требует лишь некоторого терпения и действий с вашей стороны.
Если нужно достичь полной изоляции от звука в помещении, то потребуется создать комнату внутри другой комнаты. Это означает, что необходимо звукоизолировать стены, потолок, пол, окна и даже откосы. Важно правильно уложить материалы, чтобы исключить даже малейшие щели, которые могут нейтрализовать все усилия по звукоизоляции.
Однако, можно также изолировать отдельные зоны в помещении, например, потолок, пол, двери или стены. Обычно эта мера нужна при звукоизоляции межквартирных или межкомнатных стен.
Первым этапом является проверка стен на наличие трещин, старых отверстий под розетки, отверстий и штроб, которые могут способствовать проникновению посторонних звуков через стены.
Существует единая технология шумоизоляции: к стене прикрепляется каркас, а на него устанавливаются шумоизоляционные материалы. Затем готовая изоляция обшивается гипсокартоном.
Чтобы достичь эффективной звукоизоляции, необходимо учесть некоторые особенности:
Прочное крепление каркаса к стене может не дать желаемого результата, так как звуковые волны смогут пройти через точки крепления профилей.
Более эффективным решением будет закрепить профили к потолку и полу либо использовать специальные резиновые прокладки между ними и стеной. На рынке сегодня представлен широкий ассортимент звукоизоляционных материалов, например, специальная лента.
Гипсокартонные листы необходимо крепить к стене с зазором в 4-5 мм, а не непосредственно прилегать к ней. Этот зазор следует заполнить герметиком (силиконом).
После установки шумоизоляции осуществляется покрытие стен, такое как краска или обои, с учетом особенностей поверхности из гипсокартона.
Для решения проблемы с шумом вам может потребоваться изолировать комнату. Это можно сделать с помощью принципа «комната в комнате», чтобы звук не отражался от поверхностей и не проникал в помещение. Для стен и потолков используются материалы, способные поглощать звук из воздуха, а для пола — ударопоглощающие материалы. Таким образом, вы можете не слышать шум соседей, а они — вас.
Если вас беспокоит шум от соседей, то даже если вы полностью изолируете свою квартиру, это может не решить проблему полностью. Очень важно учитывать толщину и тип используемых перекрытий. Наиболее эффективными являются монолитные перекрытия.
Если ваш сосед сверху шумит, достаточно выполнить тонкую звукоизоляцию потолка для снижения воздушного шума. Однако часто при строительстве используются более дешевые многопустотные перекрытия. В таком случае, единственным решением будет звукоизоляция пола у вашего соседа сверху.
Что касается пола, для звукоизоляции рекомендуется использовать «плавающий пол». Это многослойная конструкция, где верхний слой стяжки размещается на упругом материале, который обеспечивает звукоизоляцию. Также можно использовать скоросборную конструкцию ЗИПС или сделать поверхность из деревянных свай.
Для улучшения звукоизоляции внутренних стен и перегородок применяются многослойные системы. К краю настенной поверхности закрепляется металлическая или деревянная рама, в которую вставляются поглощающие звук плиты, например, из минеральной ваты. Важно, чтобы между элементами рамы не было никаких пустот и зазоров. Стыки рамы с другими поверхностями также оборачиваются герметичной лентой, чтобы предотвратить появление шума и вибраций.