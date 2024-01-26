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Posted 26 января, 08:04

Published 26 января, 08:04

Modified 26 января, 08:06

Updated 26 января, 08:06

Рынок жилья в России может ждать обрушение — эксперт

Рынок жилья в России может ждать обрушение — эксперт

26 января 2024, 08:04
Фото: 1MI.
Если банки не перестанут перекладывать комиссию за льготную ипотеку на застройщиков-партнеров, это может привести к обрушению рынка недвижимости в России, рассказал «Лента.ру» представитель «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

По его словам, сейчас можно наблюдать неопределенную реакцию покупателей. А сравнивая с январем прошлого года, спрос снизился на 30 процентов.

«Мы следим за развитием событий и, вероятно, в ближайшем будущем увидим компромиссные решения. Хорошо, что есть попытка стабилизировать рост цен, но методы, которые выбрали, не самые эффективные. На данный момент рынку новостроек не с чем особо работать», — уточнил эксперт.

По прогнозу Бондарева, рынок может обрушиться, если ничего не изменится. Проблема заключается в том, что застройщики не хотят платить проценты и не желают включать их в стоимость объектов, а банки пока не готовы идти на уступки.

Специалист отметил, что они ожидают введения льготной ипотеки для социально-нуждающихся слоев населения. Если этого не случится, то застройщики будут включать удорожание в стоимость и продолжат работать с кредитными учреждениями на новых условиях. Правда, в этом случае цена, к сожалению, пострадает, считает собеседник.

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