День Студента-2024: народные приметы, традиции и мероприятия в Татьянин день

В народе Татьянин день был связан с приметами и обрядами. В первую очередь ставят свечки за успехи в обучении, здоровье и благополучие, молятся о трудном учении и просвещении. Проводят обряды для привлечения богатства и удачи. Кроме того, в этот день было принято угощать друг друга пирогами и сладостями, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом.