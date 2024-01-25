День Студента-2024: народные приметы, традиции и мероприятия в Татьянин день

Posted 25 января, 08:32
Published 25 января, 08:32
Modified 25 января, 10:24
Updated 25 января, 10:24
День студента — это праздник, который отмечается в России ежегодно 25 января. Он был учрежден в 2005 году по инициативе Российского студенческого союза и приурочен к открытию Московского университета (МГУ) в 1755 году. В первые годы этот праздник отмечали только студенты МГУ, но потом стал доброй традицией, распространившейся на все российские города.
В России день студента отмечается с 2002 года. Но до этого времени существовал другой праздник, посвященный студентам — День российского студенчества, отмечаемый 17 ноября. Однако, он был неофициальным и не имел статуса государственного.
25 января — День Татьяны. В этот день по церковному календарю отмечается память святой мученицы Татианы Римской, которая была дочерью знатного римлянина и получила хорошее образование. Когда она стала взрослой, то отказалась от брака и посвятила свою жизнь христианству. За это ее арестовали и подвергли пыткам, а затем казнили.
В народе Татьянин день был связан с приметами и обрядами. В первую очередь ставят свечки за успехи в обучении, здоровье и благополучие, молятся о трудном учении и просвещении. Проводят обряды для привлечения богатства и удачи. Кроме того, в этот день было принято угощать друг друга пирогами и сладостями, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом.
Также этот день считался удачным для рождения девочки, которая по поверью будет хорошей хозяйкой «Татьяна и каравай печёт, и половики по реке бьёт, и хоровод ведёт».
Традиции громкого и широкого празднования Татьяниного дня берут истоки из прошлого. Гулять было принято с размахом, организовывали различные мероприятия, связанные с именем святой Татьяны. Например, в этот день многие студенты отмечают свой праздник, устраиваются вечеринки и другие развлечения. Проводились различные конкурсы, игры и соревнования, посвященные имени святой Татьяны.
Кроме того, в этот праздник проводятся богослужения в честь святой Татьяны, а также ярмарки и выставки, рассказывающие о ее жизни.
Помимо Татьяниного дня учащиеся ВУЗов и колледжей ежегодно отмечают Международный день студента, приходящийся на дату 17 ноября.
Дата была учреждена в далеком 1941 году на лондонской встрече студентов всех стран, которые боролись с фашизмом. Эта идея должна была стать памятной датой пражских студентов, которые были арестованы в 1939 году и отправлены в концлагерь немецкими оккупантами. Из 1200 молодых людей 9 было казнено в тюрьме. Инициатор Отто Шлинг предложил создать эту памятную дату в честь погибших студентов.
Пожалуй, самой известной песней, ставшей гимном российских студентов, стала «Песенка студента» Максима Леонидова со словами «Во французской стороне на другой планете…»
Также пользуется популярностью песни Кузи «Шняга шняжная», Макс Корж «Студент», Елка «Девочка Студентка», Руки Вверх «Студент».
Сегодня День студента — это не только праздник для студентов, но и для всех, кто связан с образованием и наукой.