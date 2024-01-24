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Posted 24 января, 09:17

Published 24 января, 09:17

Modified 24 января, 09:17

Updated 24 января, 09:17

Чем можно заняться на выходных. Раскрываем самые сумасшедшие идеи

Чем можно заняться на выходных. Раскрываем самые сумасшедшие идеи

24 января 2024, 09:17
Фото: Midjourney.
В России для тех, кто не знает, чем заняться на выходных, есть большое количество мероприятий. Как увлекательно провести время, в материале Newia.

Поискать паблики в соцсетях

В группах, посвященных увлечениям и отдыху, вы сможете найти информацию о различных событиях, многие из которых доступны бесплатно.

Некоторые люди организуют мероприятия, где все желающие могут принять участие в велопробегах или пешеходных прогулках к лесным озерам. Другие предлагают провести мастер-классы по плетению из бисера в парке. В больших городах также есть широкий выбор бесплатных мероприятий.

Подружиться с соседями

Тут возможно потребуется некоторое вложение средств. Например, чтобы приготовить в спешке печенье или пирог.

Вы можете отправиться к соседям с выпечкой или пригласить их к себе. Эти люди могут стать не только хорошими друзьями, но и ценными контактами. Установив с ними хорошие отношения, вы сможете рассчитывать на поддержку по содержанию вашего жилья во время отсутствия или помощь в необходимом ремонте.

Посетить библиотеку

В этих помещениях проводятся встречи литературных клубов, чтение книг для детей, лекции и другие мероприятия. И всё это может быть бесплатным или по символической плате, которая будет использована на оплату чая, кофе и небольшого угощения.

Кроме того, посещение местных библиотек является отличным способом для знакомства с образованными соседями и поиска единомышленников. Это может стать прекрасной возможностью для завязывания новых дружеских связей на основе общих интересов.

Поиграть в настолки

Отличный выбор для тех, кто не живет один или имеет множество друзей. Возможно, есть люди, которые также не знают, чем заняться в выходные дни и с удовольствием присоединятся к вам.

Сходить на пикник

Подготовьте свою сумку, положите в нее вкусную закуску, возьмите камеру и убедитесь, что ваш телефон заряжен — и отправляйтесь на изучение окрестностей.

Если вы живете в центре города, загляните в подвальные помещения, пройдитесь по старым дворам, обратите внимание на вершину кирпичных стен — там вас наверняка ждут забытые памятники культуры. Даже если они частично разрушены.

А если вы живете на окраине, рядом с лесом, рекой или озером, вы сможете отправиться в захватывающее экологическое путешествие. Возьмите с собой покрывало, чтобы можно было устроить небольшой пикник.

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