Чем можно заняться на выходных. Раскрываем самые сумасшедшие идеи

Подготовьте свою сумку, положите в нее вкусную закуску, возьмите камеру и убедитесь, что ваш телефон заряжен — и отправляйтесь на изучение окрестностей.



Если вы живете в центре города, загляните в подвальные помещения, пройдитесь по старым дворам, обратите внимание на вершину кирпичных стен — там вас наверняка ждут забытые памятники культуры. Даже если они частично разрушены.



А если вы живете на окраине, рядом с лесом, рекой или озером, вы сможете отправиться в захватывающее экологическое путешествие. Возьмите с собой покрывало, чтобы можно было устроить небольшой пикник.