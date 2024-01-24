Рынок недвижимости упадет на 35% в 2024 году — что говорят эксперты

«Хотите демографию, дайте людям жилье, где они смогут жить и рожать.

Не должны остаться без поддержки молодые семьи до 35 лет, которые только планируют рождение ребёнка. Однако, разумеется, без собственного жилья непросто и рядовым бездетным людям. Возможно, настало время поговорить о долгосрочной ипотечной реформе, цель которой поддержать не банки и застройщиков, а доступная ипотека для разных категорий заемщиков. Ведь по факту действующая сейчас госипотека превратилась в перекладывание денег из бюджетного „кармана“ в другой — банков и заемщиков. Но реформирование жилищного кредитования не должно приводить ситуацию к формату: ипотека для богатых и многодетных», — отметил собеседник.