Рынок недвижимости упадет на 35% в 2024 году — что говорят эксперты

Posted 24 января, 06:03
Published 24 января, 06:03
Modified 24 января, 06:03
Updated 24 января, 06:03
Эксперт рассказал, что этот год станет не самым ипотечно-результативным. Ограничение льготной ипотеки и завершение госпрограммы может привести к падению рынка до 30%-35%.
«Уже в I полугодии 2024 года, несмотря на действие госпрограмм, мы ожидаем резкое снижение потребительского спроса на 25%-30%. Как финансовый маркетплейс мы видим, что потребительский онлайн-спрос на ипотеку в декабре уже упал до минимума за последний год, потеряв 24% от пиковых значений в августе и сентябре. Количество запросов декабря сопоставимо с данными годом ранее. По сути рынок возвращается в 2022 год. А новый стресс, связанный с компенсационными комиссиями, может сократить сегмент ипотечных сделок ещё на 5%-10%», — уточнил эксперт.
Он рассказал, что в поддержке нуждаются в первую очередь семейные ипотечники с детьми. Такая помощь отвечает запросам общества и демографическим планам государства.
«Хотите демографию, дайте людям жилье, где они смогут жить и рожать.
Не должны остаться без поддержки молодые семьи до 35 лет, которые только планируют рождение ребёнка. Однако, разумеется, без собственного жилья непросто и рядовым бездетным людям. Возможно, настало время поговорить о долгосрочной ипотечной реформе, цель которой поддержать не банки и застройщиков, а доступная ипотека для разных категорий заемщиков. Ведь по факту действующая сейчас госипотека превратилась в перекладывание денег из бюджетного „кармана“ в другой — банков и заемщиков. Но реформирование жилищного кредитования не должно приводить ситуацию к формату: ипотека для богатых и многодетных», — отметил собеседник.
По его словам, критиков у действующей льготной ипотеки сейчас много. Их аргумент — резко выросшие цены на недвижимость. Ипотечников пугают массовыми дефолтами и финансовыми потерями от продажи ипотечных квартир на вторичном рынке. Вот только просрочка по ипотеке остаётся на историческом минимуме и в 2023 году не превышала 0,4%-0,6%.
«Поэтому мы частично разделяем взгляды критиков. Ведь льготная ипотека по факту взвинтила цены, ухудшила качество жилья, увеличила степень закредитованности малообеспеченных людей. И главное — дала возможность зарабатывать банкам и девелоперам. В итоге госпрограмма вводилась как временная мера, а стала постоянным источником их дохода. И если просрочка остается низкой, то только благодаря драконовским мерам по отсечению масс людей от возможности получить жилье.
Но россияне остро нуждаются в собственном жилье. Они готовы брать ипотеку любой ценой, лишь бы зарплаты хватало на ежемесячный платеж», — подчеркнул Ярослав Баджурак.
Он добавил, что поддержка была временной мерой и должна была остаться временной. Её затягивание привело к тому, что ипотечники в отсутствии альтернативных вариантов переплачивают гигантские суммы за дешевые коробки, которые не стоят этих денег.
Специальные условия ипотечного кредитования могут быть использованы для покупки или строительства нового жилья. Процентная ставка устанавливается правительством и составляет не более 8% годовых.
Чтобы воспользоваться льготной ипотекой, необходимо внести первоначальный взнос, который должен составлять не менее 30% от стоимости жилья. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет, а максимальная сумма кредита, которую можно получить, составляет до 6 миллионов рублей. Это касается всех регионов страны.
Программа льготной ипотеки будет действовать до 1 июля 2024 года. Чтобы банк принял решение о выдаче кредита, рассматриваются различные факторы, такие как соответствие требованиям программы, платежеспособность заемщика, его кредитная история, наличие созаемщиков и другие. Единственное требование для заемщиков — иметь гражданство России.