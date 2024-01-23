newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 09:22

Published 23 января, 09:22

Modified 23 января, 09:22

Updated 23 января, 09:22

Как купить квартиру с аукциона. Раскрываем все секреты

Как купить квартиру с аукциона. Раскрываем все секреты

23 января 2024, 09:22
Фото: 1MI.
Приобрести квартиру с аукциона можно по цене дешевле рынка, но нужно разбираться в этом механизме. Как купить недвижимость с молотка, в материале Newia.

Аукцион по недвижимости

Аукцион — это способ продажи, при котором победителем признается тот, кто предложил самую высокую цену. На аукционах можно продавать имущество, принадлежавшее банкротам и фирмам, имущество, включенное в исполнительное производство, а также предметы, выступающие в качестве залога. Также на аукционах можно найти продажу произведений искусства, коллекционных предметов и недвижимости.

Перед проведением аукциона все товары оцениваются, и каждый лот получает начальную стоимость. Аукцион проходит поэтапно: с каждым шагом цена товара либо повышается, либо понижается, если речь идет о торгах на уменьшение цены. В данной статье мы не будем рассматривать торги на уменьшение (редукцион или «обратный аукцион», «голландский аукцион»).

Как квартиры попадают на аукцион

Возможные источники квартир на аукционе:

  1. Банки, которые передают квартиры на торги как залоговое имущество в случае, если заемщик не оплачивает свои задолженности по кредитам. В этом случае банк возвращает себе деньги, предоставленные заемщику. Купить такую квартиру можно на электронных площадках, где проходят торги залоговым имуществом.
  2. Компании, находящиеся в состоянии банкротства или исполнительного производства, могут передавать свое имущество на реализацию на аукционе. Недвижимость компании оценивается аккредитованным оценщиком и затем выставляется на аукцион.
  3. Департаменты или управления городского имущества также могут проводить аукционы по продаже недвижимости, принадлежащей государству или муниципалитету.

При покупке квартиры на аукционе нужно следовать определенной процедуре, которая обычно такая же, как и при продаже залогового имущества.

Как поучаствовать в аукционе по покупке квартиры

Все желающие могут принять участие в торгах, если у них есть документы — паспорт, ИНН и СНИЛС. Также нужно получить цифровую подпись, которая дает право участвовать в электронных сделках.

Фото: Midjourney



Для начала необходимо зарегистрироваться на площадке торгов и пройти аккредитацию. Затем нужно подать заявку на интересующий объект и внести депозит в размере примерно 10% от стартовой цены.

Задаток будет использован в оплату приобретаемого имущества в случае победы участника или возвращен в случае проигрыша. После победы участник заключает договор купли-продажи и регистрирует свое право собственности.

Плюсы и минусы покупки квартиры на аукционе

Обычно цена такой квартиры на аукционе ниже, чем в среднем по рынку. Однако есть и риски: сама сделка может быть сложной с психологической точки зрения, и иногда приходится убеждать предыдущих владельцев освободить квартиру.

Еще один риск состоит в том, что к жилью могут прилагаться задолженности за коммунальные услуги и прописанные в квартире предыдущие жильцы, которые могут попробовать оспорить сделку в суде.

Четыре места, куда уходит тепло из квартиры
Узнать подробнее



Также часто бывают случаи, когда мошенники обманывают участников аукциона. Например, выманивают деньги на свои счета, вместо того чтобы переводить их на специальный счет для задатка. Поэтому лучше искать проверенные компании, специализирующиеся на этом, и использовать их услуги.

Как проходит аукцион

Аукцион на покупку квартиры начинается в заранее назначенное время. У каждого лота есть своя определенная сумма, на которую участники могут повысить цену продажи квартиры одновременно. Эта сумма обычно составляет от 0,2% до 1% от начальной стоимости квартиры, при этом не превышает 5% по закону. В течение первого часа после начала аукциона каждый участник имеет возможность согласиться на приобретение квартиры по стартовой цене.

Фото: Midjourney



Победителем аукциона считается тот участник, который предложит самую высокую цену за квартиру. После окончания аукциона он должен оплатить полную стоимость лота в течение пяти дней.

Читайте также:
Четыре места, куда уходит тепло из квартирыКак сделать шумоизоляцию в квартире — топ проверенных способовЭксперты рассказали, на каких условиях будут продавать квартиры в 2024 году
#Илья Протвинов#Экономика#Аукцион#Квартира#Документы#Мошенничество#Банкротство#Депозит#Торги#Рынок недвижимости#Право собственности#Коммунальные услуги#Купля-продажа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика