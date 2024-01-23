Как купить квартиру с аукциона. Раскрываем все секреты

Аукцион — это способ продажи, при котором победителем признается тот, кто предложил самую высокую цену. На аукционах можно продавать имущество, принадлежавшее банкротам и фирмам, имущество, включенное в исполнительное производство, а также предметы, выступающие в качестве залога. Также на аукционах можно найти продажу произведений искусства, коллекционных предметов и недвижимости.



Перед проведением аукциона все товары оцениваются, и каждый лот получает начальную стоимость. Аукцион проходит поэтапно: с каждым шагом цена товара либо повышается, либо понижается, если речь идет о торгах на уменьшение цены. В данной статье мы не будем рассматривать торги на уменьшение (редукцион или «обратный аукцион», «голландский аукцион»).