Как купить квартиру с аукциона. Раскрываем все секреты

Posted 23 января, 09:22
Published 23 января, 09:22
Modified 23 января, 09:22
Updated 23 января, 09:22
Аукцион — это способ продажи, при котором победителем признается тот, кто предложил самую высокую цену. На аукционах можно продавать имущество, принадлежавшее банкротам и фирмам, имущество, включенное в исполнительное производство, а также предметы, выступающие в качестве залога. Также на аукционах можно найти продажу произведений искусства, коллекционных предметов и недвижимости.
Перед проведением аукциона все товары оцениваются, и каждый лот получает начальную стоимость. Аукцион проходит поэтапно: с каждым шагом цена товара либо повышается, либо понижается, если речь идет о торгах на уменьшение цены. В данной статье мы не будем рассматривать торги на уменьшение (редукцион или «обратный аукцион», «голландский аукцион»).
Возможные источники квартир на аукционе:
При покупке квартиры на аукционе нужно следовать определенной процедуре, которая обычно такая же, как и при продаже залогового имущества.
Все желающие могут принять участие в торгах, если у них есть документы — паспорт, ИНН и СНИЛС. Также нужно получить цифровую подпись, которая дает право участвовать в электронных сделках.
Для начала необходимо зарегистрироваться на площадке торгов и пройти аккредитацию. Затем нужно подать заявку на интересующий объект и внести депозит в размере примерно 10% от стартовой цены.
Задаток будет использован в оплату приобретаемого имущества в случае победы участника или возвращен в случае проигрыша. После победы участник заключает договор купли-продажи и регистрирует свое право собственности.
Обычно цена такой квартиры на аукционе ниже, чем в среднем по рынку. Однако есть и риски: сама сделка может быть сложной с психологической точки зрения, и иногда приходится убеждать предыдущих владельцев освободить квартиру.
Еще один риск состоит в том, что к жилью могут прилагаться задолженности за коммунальные услуги и прописанные в квартире предыдущие жильцы, которые могут попробовать оспорить сделку в суде.
Также часто бывают случаи, когда мошенники обманывают участников аукциона. Например, выманивают деньги на свои счета, вместо того чтобы переводить их на специальный счет для задатка. Поэтому лучше искать проверенные компании, специализирующиеся на этом, и использовать их услуги.
Аукцион на покупку квартиры начинается в заранее назначенное время. У каждого лота есть своя определенная сумма, на которую участники могут повысить цену продажи квартиры одновременно. Эта сумма обычно составляет от 0,2% до 1% от начальной стоимости квартиры, при этом не превышает 5% по закону. В течение первого часа после начала аукциона каждый участник имеет возможность согласиться на приобретение квартиры по стартовой цене.
Победителем аукциона считается тот участник, который предложит самую высокую цену за квартиру. После окончания аукциона он должен оплатить полную стоимость лота в течение пяти дней.