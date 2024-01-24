Пора готовиться к отмене льготной ипотеке — эксперты дали плачевные прогнозы

По словам собеседника, с большой вероятностью массовая льготная ипотека — госпрограмма под 8% — будет завершена. Возможно, власти закроют ее досрочно, раньше 1 июля 2024 года, чтобы сократить расходы бюджета. К тому же, после ухудшения условий выдачи займов, она перестала быть массовой и востребованной. Ведь заемщикам теперь нужно копить в два раза больше на первоначальный взнос — не 15%, а 30%. Реальные доходы людей растут не такими быстрыми темпами, поэтому количество покупателей ипотечных квартир сократится. По оценкам эксперта, рынок новостроек потеряет до 20%-25% клиентов с низкими и средними доходами.