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Posted 24 января, 06:24

Published 24 января, 06:24

Modified 24 января, 06:24

Updated 24 января, 06:24

Эксперт заявил, что ипотечники переплачивают огромные суммы за дешевые коробки

Эксперт заявил, что ипотечники переплачивают огромные суммы за дешевые коробки

24 января 2024, 06:24
Фото: 1MI.
В России льготная ипотека изначально была временной мерой и такой же должна была остаться, рассказал Newia исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, сейчас есть много недовольных из-за льготных условий ипотеки. Они утверждают, что цены на недвижимость резко выросли. Ипотечников пугает возможность массовых дефолтов и финансовых потерь при продаже подобного жилья на вторичном рынке. Однако, просрочка по ипотеке остается очень низкой и в прошлом году не превышала 0,4%-0,6%.

«Мы частично согласны с критиками. В конечном счете, льготная ипотека действительно повысила цены, сделала хуже качество жилья, увеличила степень задолженности малообеспеченных людей. И самое главное — она стала источником дохода для банков и застройщиков», — рассказал собеседник.

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Он напомним, что эта программа начиналась как временная мера, а теперь стала постоянным источником их прибыли. И если просрочка остается низкой, то только благодаря строгим мерам, которые лишают множество людей возможности получить жилье.

Эксперт уточнил, что россияне очень нуждаются в собственном жилье. Они готовы взять ипотеку любой ценой, лишь бы их зарплата хватала на ежемесячный платеж.

«Поддержка начиналась как временная мера и должна была остаться таковой. Но растягивание этого периода привело к тому, что ипотечники, не имея альтернативных вариантов, переплачивают огромные суммы за дешевы коробки», — отметил специалист.

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#Илья Протвинов#Общество#Финансы#Зарплата#Ипотека#Банки#Застройщики#Продажа жилья#Льготная ипотека#Качество жилья
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