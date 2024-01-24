Эксперт заявил, что ипотечники переплачивают огромные суммы за дешевые коробки

По его словам, сейчас есть много недовольных из-за льготных условий ипотеки. Они утверждают, что цены на недвижимость резко выросли. Ипотечников пугает возможность массовых дефолтов и финансовых потерь при продаже подобного жилья на вторичном рынке. Однако, просрочка по ипотеке остается очень низкой и в прошлом году не превышала 0,4%-0,6%.