Эксперт заявил, что ипотечники переплачивают огромные суммы за дешевые коробки

Posted 24 января, 06:24
Published 24 января, 06:24
Modified 24 января, 06:24
Updated 24 января, 06:24
По его словам, сейчас есть много недовольных из-за льготных условий ипотеки. Они утверждают, что цены на недвижимость резко выросли. Ипотечников пугает возможность массовых дефолтов и финансовых потерь при продаже подобного жилья на вторичном рынке. Однако, просрочка по ипотеке остается очень низкой и в прошлом году не превышала 0,4%-0,6%.
«Мы частично согласны с критиками. В конечном счете, льготная ипотека действительно повысила цены, сделала хуже качество жилья, увеличила степень задолженности малообеспеченных людей. И самое главное — она стала источником дохода для банков и застройщиков», — рассказал собеседник.
Он напомним, что эта программа начиналась как временная мера, а теперь стала постоянным источником их прибыли. И если просрочка остается низкой, то только благодаря строгим мерам, которые лишают множество людей возможности получить жилье.
Эксперт уточнил, что россияне очень нуждаются в собственном жилье. Они готовы взять ипотеку любой ценой, лишь бы их зарплата хватала на ежемесячный платеж.
«Поддержка начиналась как временная мера и должна была остаться таковой. Но растягивание этого периода привело к тому, что ипотечники, не имея альтернативных вариантов, переплачивают огромные суммы за дешевы коробки», — отметил специалист.