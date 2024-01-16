Цены устремятся вверх: эксперт рассказала, что будет с льготной ипотекой и жильем

Posted 16 января, 05:40
Published 16 января, 05:40
Modified 16 января, 05:40
Updated 16 января, 05:40
Эксперт рассказала, что в январе ряд крупных банков объявил о решении выдавать льготную ипотеку лишь клиентам застройщиков, которые готовы субсидировать такие кредиты. Не исключено, что в скором времени этому примеру последуют и другие участники банковской сферы. Таким образом, наиболее выгодные условия по ипотеке будут доступны при покупке недвижимости у крупных девелоперов, выстраивающих системные партнерские отношения с банками.
«Что касается перспектив программы льготной ипотеки в целом, то с большой долей вероятности в 2024 году ее снова продлят — однако точечно, для определенных категорий граждан и регионов», — отметила собеседница.
С начала года произошел ряд значительных изменений в порядке и условиях выдачи кредитов по льготным программам: увеличение персонального взноса, правило «один заемщик — одна льготная ипотека» и т. д. В совокупности все это может привести к сокращению объема сделок по льготным программам и увеличению стоимости квадратного метра. Однако девелоперы готовы предлагать альтернативные варианты — в частности, они создают субсидированные программы, которые могут быть более выгодными для покупателей, чем стандартная ипотека с государственным участием.
Еще одним знаковым событием является сокращение максимальной суммы по льготной ипотеке в Москве — с 12 до 6 млн рублей. Что уравняло столицу с другими регионами России. Соответственно, произойдет перераспределение спроса в пользу субъектов РФ, где жилье дешевле, либо есть другие преимущества. Например, если мы говорим о побережье Краснодарского края, то его многие будут выбирать ради курортной составляющей.
Собеседница рассказала, что правильно будет продлить действие льготных программ кредитования, и тем самым стимулировать жителей регионов к покупке. Не менее важно пересмотреть требования к заемщикам — увеличению доступности кредитов не должен сопутствовать рост уровня долговых обязательств.
По новому документу, который начал действовать в конце прошлого года, взнос по программе льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 8% годовых был увеличен с 20% до 30%. Также была введена единая максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей для всех регионов.
Однако теперь стало невозможным получить несколько льготных ипотечных кредитов одновременно — можно взять только один. Кроме того, больше нельзя комбинировать льготную государственную программу с рыночными условиями, что было полезно для крупных городов с высоким уровнем цен на недвижимость. Ранее, в Москве и Санкт-Петербурге было возможно получить кредит до 30 миллионов рублей, а в других регионах — до 15 миллионов рублей.
Например, если человек хотел взять кредит на сумму 10 миллионов рублей на 20 лет, то он мог получить 6 миллионов под льготную ставку, а остальные 4 миллиона — по рыночным условиям.
Личное кредитование подразумевает предоставление ссуды для использования на свое усмотрение. Такой вариант имеет ряд преимуществ по сравнению с ипотекой:
Однако есть и некоторые недостатки: высокая процентная ставка (может достигать 30% годовых) и большой ежемесячный платеж. Поскольку потребительский кредит не требует обеспечения, банк берет на себя значительный риск, что приводит к повышению процентной ставки. Однако, при наличии хорошей кредитной истории, получении зарплаты на счет в этом банке или попадании под акцию, можно получить кредит со значительно нижней ставкой — от 10 до 13% годовых и даже ниже.
Так как срок кредита короче, чем у ипотеки, ежемесячный платеж обычно значительно выше. Однако, если ваш доход позволяет, личное кредитование является отличной альтернативой, на которую стоит обратить внимание.