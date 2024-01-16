Цены устремятся вверх: эксперт рассказала, что будет с льготной ипотекой и жильем

По новому документу, который начал действовать в конце прошлого года, взнос по программе льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 8% годовых был увеличен с 20% до 30%. Также была введена единая максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей для всех регионов.



Однако теперь стало невозможным получить несколько льготных ипотечных кредитов одновременно — можно взять только один. Кроме того, больше нельзя комбинировать льготную государственную программу с рыночными условиями, что было полезно для крупных городов с высоким уровнем цен на недвижимость. Ранее, в Москве и Санкт-Петербурге было возможно получить кредит до 30 миллионов рублей, а в других регионах — до 15 миллионов рублей.