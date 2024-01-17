«Условия могут стать более жесткими»: ставки по ипотеке выросли до 20% в России





В 2023 году ставка по льготной ипотеке была установлена на уровне 8% годовых, что уже является повышением по сравнению с предыдущими периодами. Существенным ограничением является и срок действия программы — до 1 июля 2024 года, после чего предполагается её завершение. Ограничения также касаются размера лимита по кредиту (6 млн рублей для всех регионов с декабря 2023 года) и минимального первоначального взноса, который с этого же времени составляет 30%.



«Учитывая текущие тенденции и усилия властей по ужесточению условий программы, можно предположить, что в 2024 году государство продолжит следовать курсу на постепенное сокращение льготных мер. Это может выражаться в дальнейшем повышении процентных ставок, уменьшении лимитов по кредитам или введении дополнительных критериев для заёмщиков», — считает эксперт.



В данной ситуации потенциальным заёмщикам стоит тщательно взвешивать все «за» и «против» при решении оформлять льготную ипотеку. Особое внимание следует уделить своим финансовым возможностям и стабильности доходов, учитывая возможные изменения в экономике и жилищной политике. В то же время, учитывая что программа действует до 1 июля 2024 года, это может стать последним шансом воспользоваться более низкой ставкой для покупки жилья в новостройке.